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13:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Две медали Домрачевой и провал мужской сборной Беларуси. Итоги второго этапа Кубка мира по биатлону

Второй этап Кубка мира по биатлону завершился в воскресенье, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене. Женская сборная Беларуси снова порадовала болельщиков, а вот мужчины, увы, опять провалились.

Источник: Reuters

Женщины

Главным событием этапа для белорусских поклонников биатлона стала победа Дарьи Домрачевой в спринте. Белорусская ракета в сложных погодных условиях была безупречна на огневых рубежах и завоевала первое золото на этапе Кубка мира после рождения дочери.

В ужасных погодных условиях Домрачева отстрелялась на ноль В гонке преследования Даша была также хороша в стрельбе (всего один промах), но заметно уступала в лыжном ходе прямым конкуренткам.

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В итоге трехкратная олимпийская чемпионка проиграла и Анастасии Кузьминой, и Кайсе Мякяряйнен, которая обошла белоруску на заключительном круге.

Тем не менее, бронза в активе Домрачевой — это безусловный успех. Порадовала в пасьюте еще одна белоруска — Ирина Кривко, которая благодаря чистой стрельбе совершила впечатляющий подъем с 35-го на 9-е место. Благодаря успешному выступлению в Хохфильцене Домрачева поднялась с 33-го места в общем зачете на 12-е. Надежда Скардино (26-я в спринте и 19-я в пасьюте) опустилась на седьмую строку, Кривко — 31-я, Надежда Писарева — 59-я, Дарья Юркевич — 69-я.

Лидерство в классификации, к слову, захватила финка Кайса Мякяряйнен, опережающая норвежек Марте Олсбю и Сюннёве Сулемдал. Стоит отметить, что Домрачева намерена пропустить третий этап Кубка мира в Анси, чтобы провести сбор, который должен заложить фундамент, будем надеяться, успешного выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Эстафета для белорусских биатлонисток сложилась неоднозначно. Наш традиционный стартер Надежда Скардино привычно здорово отработала свой этап и второй передала эстафету Кривко. Но Ирина, к сожалению, не справилась с порывистым ветром и на второй стрельбе схватила два штрафных круга, отвалившись не только из группы лидеров, но и из первой десятки. Усилиями Надежды Писаревой и Домрачевой белоруски поднялись на седьмое место, вполне отвечающее силам наших девушек, но все равно вполне обидное — не случись хотя бы одного из двух штрафных кругов у Кривко, белоруски могли бы бороться за медали. Кривко здорово выступила в пасьюте, но в эстафете фактически лишила команду шансов на пьедестал Картина в женском Кубке наций радует — сборная Беларуси занимает высокое пятое место, опережая итальянок и уступая россиянкам.

Лидирует мощная команда Германии, одержавшая победу в эстафете.

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Мужчины

У мужской сборной Беларуси все очень и очень плохо.

Белорусские биатлонисты провели ужасную спринтерскую гонку, не попав в топ-60 и, следовательно, не квалифицировались в пасьют. Казалось бы, что дно достигнуто, но в эстафете вышло еще хуже. Наш стартер Максим Воробей вскоре после старта попытался пойти на обгон, но зацепился за соперника и упал, потеряв лыжню. В результате белорус отстал от пелотона примерно на 15 секунд, а на стрельбе обнаружилось, что Максим потерял запасные патроны, поэтому пришлось обращаться за помощью к судьям и, соответственно, терять еще время. Но и это не самое плохое, что случилось с Воробьем в его 22-й день рождения — уроженец Борисова, как и Кривко, схватил два штрафных круга и передал эстафету Антону Смольскому с отставанием почти в четыре с половиной минуты. В итоге на третьем этапе лидеры гонки предсказуемо обогнали белорусов на круг и нашу команду сняли с эстафеты. Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Василий Большаков точно не находится в восторге от выступления подопечных на первых двух этапах Кубка мира.

Общий зачет у мужчин привычно возглавляет француз Мартен Фуркад, следом идут норвежец Йоханнес Бё и словенец Яков Фак. У белорусов очки набрал только Роман Елетнов, занимающий с восемью баллами 58-ю строку. В Кубке наций белорусы — 16-е. Лидируют норвежцы, выигравшие эстафету. Второе место занимают немцы, замыкают тройку лидеров французы. Третий этап Кубка мира с 14 по 17 декабря пройдет во французском Анси. В программе — спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.

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