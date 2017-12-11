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11:15 (мск), источник: ТАСС

Комиссия спортсменов ОКР высказала поддержку дисквалифицированной МОК Зайцевой

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) высказала поддержку члену комиссии биатлонистке Ольге Зайцевой, дисквалифицированной Международным олимпийским комитетом (МОК). Это сделала председатель комиссии Софья Великая во время вступительного слова на заседании, которое проходит здании ОКР в понедельник.

В понедельник комиссия спортсменов примет решение об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

МОК признал Зайцеву и еще 24 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и пожизненно отстранил атлетов от участия в Олимпиадах.

«Ольга Зайцева, чье дело рассматривается МОК, сама решила пока отказаться от участия в работе комиссии. Пользуясь случаем, хочу выразить ей слова поддержки. Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится в нашу пользу», — сказала Великая.

Зайцева на Играх в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте. В составе сборной России вместе с Ольгой Вилухиной, Екатериной Шумиловой и Яной Романовой она завоевала серебро в эстафетной гонке. Ранее МОК лишил россиянок серебра в эстафете после аннулирования результатов Вилухиной и Романовой, которые также были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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