Комиссия спортсменов ОКР высказала поддержку дисквалифицированной МОК Зайцевой

В понедельник комиссия спортсменов примет решение об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

МОК признал Зайцеву и еще 24 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и пожизненно отстранил атлетов от участия в Олимпиадах.

«Ольга Зайцева, чье дело рассматривается МОК, сама решила пока отказаться от участия в работе комиссии. Пользуясь случаем, хочу выразить ей слова поддержки. Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится в нашу пользу», — сказала Великая.

Зайцева на Играх в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте. В составе сборной России вместе с Ольгой Вилухиной, Екатериной Шумиловой и Яной Романовой она завоевала серебро в эстафетной гонке. Ранее МОК лишил россиянок серебра в эстафете после аннулирования результатов Вилухиной и Романовой, которые также были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.