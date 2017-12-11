Биатлонистка Подчуфарова взяла паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 25-летняя спортсменка не выступит на международных соревнованиях в декабре.

Подчуфарова в текущем сезоне заняла шестое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде и стала 69-й в индивидуальной гонке. На втором этапе в Хохфильцене она стала 32-й в спринте и 42-й — в гонке преследования.

«По согласованию с тренерским штабом я решила взять паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное», — заявила Подчуфарова.

«Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях», — добавила спортсменка.

Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.