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08:00 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Подчуфарова взяла паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 11 декабря. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение взять паузу в выступлениях в текущем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 25-летняя спортсменка не выступит на международных соревнованиях в декабре.

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Подчуфарова в текущем сезоне заняла шестое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде и стала 69-й в индивидуальной гонке. На втором этапе в Хохфильцене она стала 32-й в спринте и 42-й — в гонке преследования.

«По согласованию с тренерским штабом я решила взять паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное», — заявила Подчуфарова.

«Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях», — добавила спортсменка.

Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.

Следующий этап Кубка мира пройдет во французском Анси с 14 по 17 декабря.

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