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21:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия спасает квоты, но ставит антирекорд

После двух провальных этапов Кубка мира (ни одной медали в 14 гонках) у наших биатлонистов впервые появился повод для радости.

Источник: Спорт-Экспресс

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение ограничить в правах Союз биатлонистов России за нарушения антидопинговых правил. При этом Россия не потеряла ни права выставлять спортсменов на любые соревнования в прежнем количестве, ни даже права проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Андерс Бессеберг: «IBU ограничил СБР в правах».

После решения Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что наши соотечественники смогут выступать на Играх в Пхенчхане только в статусе «олимпийских спортсменов из России», в нашем обществе стало модным говорить о расколе. МОК якобы специально хотел спровоцировать междоусобную вражду среди российских болельщиков, разделив их на условных «патриотов» и «либералов». Сначала громче всех кричит партия, призывающая не ехать на Олимпиаду на унизительных условиях, без флага и гимна. Но установка, что государство существует для человека, а не наоборот, все же победила. Тем не менее, разговоры не утихают до сих пор, и совершенно не факт, что будущие наши участники Игр в Пхенчхане не услышат-таки в свой адрес обидного «предатели».

Если оценить ситуацию не только со стороны России, получается, что настоящий раскол грозит вовсе не нам, а олимпийскому движению в целом. Международные федерации придерживаются диаметрально противоположных позиций по российскому вопросу. Кто-то, как глава Федерации хоккея Рене Фазель, души в россиянах не чает и всячески лоббировал наше участие в Пхенчхане. Иные, вроде главы Международной лыжной федерации Джан Франко Каспера, при случае готовы и к жестким мерам. Своим решением глава МОК Томас Бах нашел примерно середину между двумя сторонами. Теперь международным федерациям предстоит принимать собственные решения по допуску конкретных российских спортсменов и национальной федерации в целом. Первым на очереди стал биатлон.

СПОРТСМЕНЫ И ТЮМЕНЬ ОСТАЛИСЬ, МАЙГУРОВ ОТСТРАНЕН

Президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга не зря называют хитрым лисом. Опытнейший норвежец руководит своей федерацией уже почти 20 лет, с момента ее основания в 1998 году. За это время Бессеберг столкнулся не с одним вызовом. И всегда находил выход из сложных ситуаций, руководствуясь собственным политическим чутьем.

Яркий пример: Бессеберг не раз высказывался против допинга и осуждал спортсменов, его употреблявших. Более того, он входит даже в Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства и несколько недель назад проголосовал за то, чтобы не возвращать аккредитацию РУСАДА. Но при этом IBU остается одной из немногих международных федераций, которая до сих пор не завела ни одного допингового дела на основании паспорта крови. В то время, как в легкой атлетике «за паспорт» дисквалифицируют десятками, IBU еще только находится в процессе сбора данных. Даст ли ход этой информации Бессеберг до окончания срока своего правления — большой вопрос.

В случае с Россией норвежец проявил свои лучшие качества политика. Он приостановил членство СБР, что уже само по себе болезненно. Будет создана специальная комиссия для изучения всех обстоятельств, в том числе и обвинений против президента СБР Александра Кравцова. Но в то же время, нам оставили главное: спортсмены будут выступать, а Тюмень, как и планировалось, примет заключительный этап Кубка мира.

БЕССЕБЕРГ НЕ ПРИМЕНИЛ ЗАКОН ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Выше всего был риск, что исполком IBU отберет у России стартовую квоту. Она у нас и так не полная: в соответствие с рейтингом, выступать на Кубке мира могут пятеро женщин вместо максимальных шести. А в правилах международной федерации есть пункт, согласно которому за множественные допинговые нарушения национальная квота может быть сокращена.

По состоянию на данный момент, в нашем «пассиве» решения МОК по дисквалификациям участниц Олимпийских игр в Сочи Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Плюс, уже отбывшие свои наказания и вернувшиеся в прошлом году Ирина Старых и Александр Логинов. Теоретически, Бессеберг мог бы пойти на жесткий вариант и отобрать у нас, скажем, по одному участнику на старте любой гонки, включая олимпийскую. Но IBU принял абсолютно юридически обоснованное решение.

— То, о чем мы говорим сейчас, произошло в 2014 году и ранее, — заметил Бессеберг. — Поэтому правило о лишении национальных федераций квот, которое было принято недавно, сейчас не было использовано. Если у нас будут новые нарушения антидопинговых правил, оно уже будет работать.

К сожалению, нынешние результаты российских биатлонистов наводят на грустную шутку о бесполезности допинга. Впервые в истории мы остались без наград на двух стартовых этапах Кубка мира. Ближе всех к пьедесталу оказалась женская эстафета, ставшая четвертой.

Тем не менее, сейчас явно не время посыпать голову пеплом. Лидеры команды — Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин — прогрессируют. Появляются новые звездочки, в лице ставшей девятой в спринте в Хохфильцене дебютантки Светланы Мироновой. Уже на следующем этапе во французском Анси команду должно прорвать. Это очень важно в плане психологии: пара удачных гонок сразу даст уверенность спортсменам, что подготовка к Олимпиаде идет правильно. А уж что наша команда там все-таки выступит, пусть и без флага, теперь вопрос решенный.

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