Майгуров: Попытки Америки и Канады нас отстранить не удались

Источник: РИА "Новости"

Вице-президент IBU Виктор Майгуров после официального релиза IBU и пресс-конференции Андерса Бессеберга рассказал о том, какие жаркие споры были на конгрессе IBU, кто выступал против России и почему СБР не был дисквалифицирован, а соревнования в Тюмени остались в календаре.

— На ваших полномочиях никак не отразится решение IBU?

— Нет. Наша федерация, от которой я баллотировался на пост президента IBU не была дисквалифицирована, поэтому мои полномочия остались прежними. В отношении федерации нет никаких санкций, поэтому и на моей позиции ничего не отражается.



— А как три пункта ограничений, один из которых может помешать вам участвовать в следующих выборах?

— Этот вопрос отложен до окончания сезона. Если до этого времени будут выявлены какие-то ещё нарушения, то IBU вернётся к этому вопросу после окончания сезона. Тогда СБР переведут в статус временного члена, как сказал Андерс. Тогда у СБР не будет своих представителей, права голоса и права подавать заявки на соревнования.

— Это решение звучит как угроза?

— Это не угроза. Некоторые наши «друзья» из Исполкома очень хотели бы это сделать, но есть другие более адекватные люди, которые стараются следовать букве закона. Есть доказательства — есть обвинения. Нет доказательств — никаких обвинений не может быть.

— Насколько жёсткие прения были внутри Исполкома?

— Очень жёсткие. В течение пяти часов это обсуждалось и с перевесом в один голос было принято итоговое решение.



— Как долго шли обсуждения?

— Начали в пятницу, продолжали в субботу и воскресенье. Реально были долгие дискуссии по этому вопросу. Часть членов Исполкома поддерживала решение дисквалифицировать СБР. Не могу сказать, что нас все любят и целуют, но важно принять решение, которое бы не отразилось потом на IBU. Если IBU примет сегодня решение, которое не легитимно и на которое легко подать апелляцию, то это отразится на имидже организации. IBU это абсолютно не нужно.