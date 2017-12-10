Бессеберг: Исполком IBU не обсуждал полную дисквалификацию Союза биатлонистов России

Исполком IBU в воскресенье обсуждал последствия принятого Международным олимпийским комитетом (МОК) решения в отношении участия сборной России в предстоящих Играх. 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, что не позволяет россиянам выступить на Играх-2018 под национальным флагом. По итогам заседания исполкома IBU были приняты решения об ограничении прав СБР за допинговые нарушения.

«Это было длительное и серьезное обсуждение, поскольку это очень серьезный вопрос. Сейчас мы приняли решение о временном членстве, но я должен подчеркнуть, что вопроса о полной дисквалификации СБР речи не шло», — заявил Бессеберг.