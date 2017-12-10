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20:26 (мск), источник: ТАСС

Бессеберг: Исполком IBU не обсуждал полную дисквалификацию Союза биатлонистов России

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не рассматривал вопрос о полной дисквалификации Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС заявил глава IBU Андерс Бессеберг.

Исполком IBU в воскресенье обсуждал последствия принятого Международным олимпийским комитетом (МОК) решения в отношении участия сборной России в предстоящих Играх. 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, что не позволяет россиянам выступить на Играх-2018 под национальным флагом. По итогам заседания исполкома IBU были приняты решения об ограничении прав СБР за допинговые нарушения.

«Это было длительное и серьезное обсуждение, поскольку это очень серьезный вопрос. Сейчас мы приняли решение о временном членстве, но я должен подчеркнуть, что вопроса о полной дисквалификации СБР речи не шло», — заявил Бессеберг.

«У нас нет достаточных доказательств для этого», — подчеркнул глава IBU.

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