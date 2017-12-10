Комиссия IBU изучит обвинения, выдвинутые против главы Союза биатлонистов России Кравцова

Ранее Родченков в интервью The New York Times заявил, что Кравцов был вовлечен в процесс подмены допинг-проб российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Родченков рассказал, что неоднократно разговаривал с Кравцовым относительно допинга на Играх-2014, также бывший глава московской антидопинговой лаборатории отмечал, что сотрудники ФСБ использовали машину Кравцова для поездок в лабораторию. Позднее Кравцов заявил ТАСС, что готов подать в суд на Родченкова за клевету.

«У нас есть комиссия, которая проведет расследование, и она вместе с экспертами примет решение. После мы будем принимать свои решения», — заявил Бессеберг.

В воскресенье в австрийском Хохфильцене состоялся исполком IBU. На нем обсуждались последствия принятого Международным олимпийским комитетом (МОК) решения в отношении участия сборной России в предстоящих Играх. 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, что не позволяет россиянам выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом.