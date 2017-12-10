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19:57 (мск), источник: ТАСС

Комиссия IBU изучит обвинения, выдвинутые против главы Союза биатлонистов России Кравцова

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 декабря. /ТАСС/. Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) изучит обвинения в адрес президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова, которые выдвинул бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Об этом на пресс-конференции рассказал глава IBU Андерс Бессеберг.

Ранее Родченков в интервью The New York Times заявил, что Кравцов был вовлечен в процесс подмены допинг-проб российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Родченков рассказал, что неоднократно разговаривал с Кравцовым относительно допинга на Играх-2014, также бывший глава московской антидопинговой лаборатории отмечал, что сотрудники ФСБ использовали машину Кравцова для поездок в лабораторию. Позднее Кравцов заявил ТАСС, что готов подать в суд на Родченкова за клевету.

«У нас есть комиссия, которая проведет расследование, и она вместе с экспертами примет решение. После мы будем принимать свои решения», — заявил Бессеберг.

В воскресенье в австрийском Хохфильцене состоялся исполком IBU. На нем обсуждались последствия принятого Международным олимпийским комитетом (МОК) решения в отношении участия сборной России в предстоящих Играх. 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, что не позволяет россиянам выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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