IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России за допинговые нарушения

Исполком IBU в воскресенье обсуждал последствия принятого Международным олимпийским комитетом (МОК) решения в отношении участия сборной России в предстоящих Играх. 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), что не позволяет россиянам выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом.

«У СБР нет права голосовать на конгрессах, нет права заявлять своих представителей для выборов на конгрессе», — сказал Бессеберг.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом на основе перепроверки допинг-проб российских спортсменов аннулировала результаты биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на Олимпиаде в Сочи, где они завоевали серебро в эстафетной гонке. Вилухина также лишилась второго места в спринте.

СБР может быть восстановлен в правах по окончании сезона-2017/18

В пресс-релизе на сайте IBU отмечается, что вопрос восстановления СБР в правах будет рассмотрен не ранее, чем по окончании сезона-2017/18, если МОК отменит отстранение ОКР и если не будет выявлено новых нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами после 1 января 2017 года.

Исполком IBU может продлить санкции в отношении СБР в случае невыполнения данных условий.

В IBU подчеркнули, что решение ограничить СБР в правах было принято, в частности, с целью «побудить СБР активизировать работу по борьбе с допингом и обеспечить строгое соблюдение антидопинговых правил».