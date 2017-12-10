Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в эстафете

Источник: Спорт-Экспресс

В женской сборной России дела сейчас обстоят так, что выбор состава на эстафету для тренеров похож на игру в русскую рулетку. Или на прогулку по минному полю — никогда не знаешь, где рванет. Очевидно, что девушки и в нынешнем сезоне пока выступают неровно.

Видимо, именно относительная стабильность на первом этапе и привела в российскую четверку Викторию Сливко, которая в предыдущих гонка в Хохфильцене не стартовала. Но по итогам спринта и преследования тренерский штаб национальной команды решил отказаться от услуг Ольги Подчуфаровой, которая ногами была в двух стартах в Австрии одной из слабейших среди всех участниц. А также Светланы Мироновой, блеснувшей в спринте, зато дрогнувшей в пасьюте, по итогам которого она скатилась с девятого места на 55-е.

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ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНЕГО КРУГА

Сливко «на свеженького» досталась роль застрельщицы. Для Виктории это была третья эстафета в карьере на Кубке мира. И она отлично справилась с первой стрельбой, без промахов закрыв пять мишеней.

Стоит отметить, что погодные условия к началу гонки стали гораздо лучше, чем были в мужской. И монотонность первого круга, когда все спортсменки традиционно идут плотной группой, разбавило лишь падение украинки Виты Семеренко. Впрочем, ничего страшного с олимпийской чемпионкой не произошло, и потерянные секунды не помешали ей в итоге завершить свой отрезок в числе лидеров.

Впрочем, на «стойке» снова по стрельбищу начал гулять ветер, что заметно затруднило задачу девушкам. Катастрофой это обернулось, например, для опытной француженки Мари Дорен-Абер, ушедшей на два штрафных круга. Сливко потратила на рубеже семь патронов и ушла восьмой, но… В который уже раз нас подвел последний круг — Виктория на нем проиграла 16 секунд. Эстафету она передала девятой с отставанием +38,7, позади таких команд, как Япония и Швейцария.

АКИМОВА НЕ СМОГЛА

Принявшая эстафету Татьяна Акимова в Хохфильцене после тяжело сложившегося спринта отлично пробежала пасьют — ее седьмое место стало лучшим российским результатом в сезоне. Она тут же постаралась включить скорость и сократить пока еще не критическое отставание.

И вскоре Россия стала шестой менее чем в 30 секундах от лидера. Хотя в этом Татьяне больше помогла стрельба. Лежа Акимова закрывала мишени быстро и точно, а вот темп передвижения по дистанции у нее начал падать с середины этапа.

Но на втором рубеже россиянка при сильном ветре промахнулась первым же выстрелом, и с большим трудом избежала штрафного круга. По позициям потеря оказалась небольшой — седьмое место. Но вот отрыв сразу вырос вдвое. К финишу она проиграла еще десять секунд — 1.13,6. Наши перспективы стали достаточно туманными.

Тогда как настоящей героиней этого этапа оказались швейцарка Селина Гаспарин, показавшая и лучший ход, и лучшее время на этапе. И единственная, кто на передаче оказалась быстрее нее — украинка Юлия Джима, которой хорошая стрельба помогла привезти почти 20-секундное преимущество перед соперницами.

СТАРЫХ И ЮРЛОВА ДАЛИ НАМ ШАНС

Честно говоря, от Ирины Старых после 76-го места в спринте особенно ничего не ждали. Но она провела лучший этап российской команды в этой эстафете. Она потратила по одному дополнительному патрону на каждом рубеже, показала отменную работу ногами, и это вылилось в третий результат среди всех конкуренток. На последнюю передачу она пришла четвертой. Это оставляло нам пусть теоретические, но шансы на заветный пьедестал.

Тем временем, Марен Хаммершмидт прошла свой отрезок дистанции заметно быстрее и украинки, и швейцарки, и отправила Лауру Дальмайер к золоту с преимуществом в четверть минуты. Для той довести дело до победы стало делом техники.

Задача финишера сборной России Екатерины Юрловой-Перхт была простой — делать свое дело и надеяться на осечки соперниц. И пятиминутка чудес наступила уже на «лежке» — Швейцария отправилась на два штрафных круга, и Россия получила свой шанс. Юрлова так хотела броситься в погоню за наградой, что поспешила с пятым выстрелом. Пришлось чуть задержаться. Ситуация повторилась и на втором рубеже — Екатерине уже показалось, что она закрыла последнюю мишень, но не тут-то было.