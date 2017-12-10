Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:10
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
13:30
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
9.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (Ж)
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
18:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в эстафете

В эстафетной гонке, завершавшей программу второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, победила команда Германии, а сборная России, получившая шанс побороться за награды, финишировала четвертой.

Источник: Спорт-Экспресс

В женской сборной России дела сейчас обстоят так, что выбор состава на эстафету для тренеров похож на игру в русскую рулетку. Или на прогулку по минному полю — никогда не знаешь, где рванет. Очевидно, что девушки и в нынешнем сезоне пока выступают неровно.

Видимо, именно относительная стабильность на первом этапе и привела в российскую четверку Викторию Сливко, которая в предыдущих гонка в Хохфильцене не стартовала. Но по итогам спринта и преследования тренерский штаб национальной команды решил отказаться от услуг Ольги Подчуфаровой, которая ногами была в двух стартах в Австрии одной из слабейших среди всех участниц. А также Светланы Мироновой, блеснувшей в спринте, зато дрогнувшей в пасьюте, по итогам которого она скатилась с девятого места на 55-е.

Читайте также
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России

ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНЕГО КРУГА

Сливко «на свеженького» досталась роль застрельщицы. Для Виктории это была третья эстафета в карьере на Кубке мира. И она отлично справилась с первой стрельбой, без промахов закрыв пять мишеней.

Стоит отметить, что погодные условия к началу гонки стали гораздо лучше, чем были в мужской. И монотонность первого круга, когда все спортсменки традиционно идут плотной группой, разбавило лишь падение украинки Виты Семеренко. Впрочем, ничего страшного с олимпийской чемпионкой не произошло, и потерянные секунды не помешали ей в итоге завершить свой отрезок в числе лидеров.

Впрочем, на «стойке» снова по стрельбищу начал гулять ветер, что заметно затруднило задачу девушкам. Катастрофой это обернулось, например, для опытной француженки Мари Дорен-Абер, ушедшей на два штрафных круга. Сливко потратила на рубеже семь патронов и ушла восьмой, но… В который уже раз нас подвел последний круг — Виктория на нем проиграла 16 секунд. Эстафету она передала девятой с отставанием +38,7, позади таких команд, как Япония и Швейцария.

АКИМОВА НЕ СМОГЛА

Принявшая эстафету Татьяна Акимова в Хохфильцене после тяжело сложившегося спринта отлично пробежала пасьют — ее седьмое место стало лучшим российским результатом в сезоне. Она тут же постаралась включить скорость и сократить пока еще не критическое отставание.

И вскоре Россия стала шестой менее чем в 30 секундах от лидера. Хотя в этом Татьяне больше помогла стрельба. Лежа Акимова закрывала мишени быстро и точно, а вот темп передвижения по дистанции у нее начал падать с середины этапа.

Но на втором рубеже россиянка при сильном ветре промахнулась первым же выстрелом, и с большим трудом избежала штрафного круга. По позициям потеря оказалась небольшой — седьмое место. Но вот отрыв сразу вырос вдвое. К финишу она проиграла еще десять секунд — 1.13,6. Наши перспективы стали достаточно туманными.

Тогда как настоящей героиней этого этапа оказались швейцарка Селина Гаспарин, показавшая и лучший ход, и лучшее время на этапе. И единственная, кто на передаче оказалась быстрее нее — украинка Юлия Джима, которой хорошая стрельба помогла привезти почти 20-секундное преимущество перед соперницами.

Читайте также
Сергей Коновалов: Очевидно, что команда прибавляет

СТАРЫХ И ЮРЛОВА ДАЛИ НАМ ШАНС

Честно говоря, от Ирины Старых после 76-го места в спринте особенно ничего не ждали. Но она провела лучший этап российской команды в этой эстафете. Она потратила по одному дополнительному патрону на каждом рубеже, показала отменную работу ногами, и это вылилось в третий результат среди всех конкуренток. На последнюю передачу она пришла четвертой. Это оставляло нам пусть теоретические, но шансы на заветный пьедестал.

Тем временем, Марен Хаммершмидт прошла свой отрезок дистанции заметно быстрее и украинки, и швейцарки, и отправила Лауру Дальмайер к золоту с преимуществом в четверть минуты. Для той довести дело до победы стало делом техники.

Задача финишера сборной России Екатерины Юрловой-Перхт была простой — делать свое дело и надеяться на осечки соперниц. И пятиминутка чудес наступила уже на «лежке» — Швейцария отправилась на два штрафных круга, и Россия получила свой шанс. Юрлова так хотела броситься в погоню за наградой, что поспешила с пятым выстрелом. Пришлось чуть задержаться. Ситуация повторилась и на втором рубеже — Екатерине уже показалось, что она закрыла последнюю мишень, но не тут-то было.

Перед заключительным кругом стало понятно, что бороться за бронзу нам предстоит с той самой Францией, которая всю гонку отыгрывала промахи Дорен-Абер. При этом Анаис Бескон на лыжне была явно быстрее Юрловой. Та показала феноменальный для себя ход, но соперница, показавшая абсолютно лучший результат на четвертом этапе, убежала от нее и финишировала в пяти секундах впереди.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
10.12.2017, 16:10 Хохфильцен (Австрия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер 01:14.36,4
2 Украина Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная + 44,9
3 Франция Мари Дорен-Абер, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон +01.04,5
4 Россия Виктория СЛИВКО, Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ +01.09,0
5 Швейцария Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Лена Хекки, Ирена Кадуриш +01.25,7
6 Чехия Ева Пускарчикова, Йессика Ислова, Маркета Давидова, Вероника Виткова +01.34,1
7 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.42,2
8 Швеция Лина Перссон, Ханна Эберг, Мона Брорссон, Анна Магнуссон +01.42,6
9 Канада
10 Япония
Смотреть полные результаты гонки

"У меня рак и я упустила время". Горькая история жены футболиста
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России
Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере
Юсков бьет мировой рекорд! Но увидим ли мы его в Пхенчхане?
«Салават» прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива»
«Ростов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь