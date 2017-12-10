Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Казахстанские биатлонистки стали 11-ми в эстафете этапа Кубка мира
Завершилась женская эстафета на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Завершилась женская эстафета на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Победительницами эстафеты стали биатлонистки Германии, второй результат — у команды Украины, сборная Франция стала третьей.
Команда Казахстана в составе: Алины Райковой, Галины Вишневской, Дарьей Климиной и Ольги Полтораниной завершили эстафету с 11-м результатом.
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|10.12.2017, 16:10
|Хохфильцен (Австрия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер
|01:14.36,4
|2
|Украина
|Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная
|+ 44,9
|3
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон
|+01.04,5
|4
|Россия
|Виктория СЛИВКО, Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|+01.09,0
|5
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Лена Хекки, Ирена Кадуриш
|+01.25,7
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Йессика Ислова, Маркета Давидова, Вероника Виткова
|+01.34,1
|7
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.42,2
|8
|Швеция
|Лина Перссон, Ханна Эберг, Мона Брорссон, Анна Магнуссон
|+01.42,6
|9
|Канада
|10
|Япония