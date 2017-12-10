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18:10 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские биатлонистки стали 11-ми в эстафете этапа Кубка мира

Завершилась женская эстафета на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Победительницами эстафеты стали биатлонистки Германии, второй результат — у команды Украины, сборная Франция стала третьей.

Команда Казахстана в составе: Алины Райковой, Галины Вишневской, Дарьей Климиной и Ольги Полтораниной завершили эстафету с 11-м результатом.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
10.12.2017, 16:10 Хохфильцен (Австрия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер 01:14.36,4
2 Украина Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная + 44,9
3 Франция Мари Дорен-Абер, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон +01.04,5
4 Россия Виктория СЛИВКО, Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ +01.09,0
5 Швейцария Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Лена Хекки, Ирена Кадуриш +01.25,7
6 Чехия Ева Пускарчикова, Йессика Ислова, Маркета Давидова, Вероника Виткова +01.34,1
7 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.42,2
8 Швеция Лина Перссон, Ханна Эберг, Мона Брорссон, Анна Магнуссон +01.42,6
9 Канада
10 Япония
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