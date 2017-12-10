Советы Каррере и команде перед дерби.
Слепов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка IBU
МОСКВА, 10 дек —
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МОСКВА, 10 дек —
Победителем стал француз Антонен Гигонна — 33 минуты 59,8 секунды (3 промаха). Второе место занял норвежец Фредрик Йесбакк (+13,2 секунды; 3 промаха). Слепов отстал от француза на 21,3 секунды (1 промах).
В топ-10 по итогам гонки вошли еще два российских биатлониста: Алексей Волков — шестое место (+58,5 секунды; 1 промах), Петр Пащенко — девятое место (+1.17.2; 4 промаха).