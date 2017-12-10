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16:31 (мск), источник: Р-Спорт

Слепов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка IBU

МОСКВА, 10 дек — Р-Спорт. Российский биатлонист Алексей Слепов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).

Источник: РИА "Новости"

Победителем стал француз Антонен Гигонна — 33 минуты 59,8 секунды (3 промаха). Второе место занял норвежец Фредрик Йесбакк (+13,2 секунды; 3 промаха). Слепов отстал от француза на 21,3 секунды (1 промах).

В топ-10 по итогам гонки вошли еще два российских биатлониста: Алексей Волков — шестое место (+58,5 секунды; 1 промах), Петр Пащенко — девятое место (+1.17.2; 4 промаха).

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