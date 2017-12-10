Шипулин: Стрельба в начале мужской эстафеты напоминала лотерею

Источник: РИА "Новости"

Российская команда заняла восьмое место с 13 промахами и тремя штрафными кругами, которые на первом этапе эстафеты заработал Максим Цветков.

«Ребятам было тяжелее, чем мне, потому что я уже работал для себя, понимая, что командный результат ничем не поправить, — сказал Шипулин журналистам. — Я наблюдал за тем, как стрелял Максим Цветков, и понимал, что в такую погоду стрельба — это лотерея: попадешь или не попадешь. Сам много раз был в подобной ситуации. В Оберхофе однажды в таких же погодных условиях стрелял по второй мишени, а пуля в итоге улетела и попала во вторую мишень справа. В ходе пристрелки я стрелял стоя десять раз, попал три. Тут уж все от удачи зависит».

Шипулин, пока не сумевший подняться на подиум ни в одной из гонок первых двух этапов Кубка мира, добавил, что по-прежнему надеется на то, что результат не заставит себя ждать.