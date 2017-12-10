Белорусские биатлонисты не смогли финишировать в эстафете

Они преодолели дистанцию за 1 ч. 21 мин. 21,8 сек. (0 штрафных кругов +9 дополнительных патронов). Второе место заняли немецкие биатлонисты, которые отстали от лидеров на 1 мин. 54,9 сек. (0+17), на третью ступень пьедестала поднимутся стреляющие лыжники из Франции, отставшие от первого места на 2 мин. 34,0 (3+12).

Белорусские спортсмены Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко и Роман Елетнов были сняты с дистанции после двух этапов, их отставание от лидеров гонки на тот момент составляло больше круга. В итоге наши биатлонисты заняли последнее, 26-е место. Женская эстафета 4×6 км стартует в 16.10.