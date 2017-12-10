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10 декабря, источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусские биатлонисты не смогли финишировать в эстафете

Мужская эстафета 4×7,5 в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону проходила в Хохфильцене (Австрия) при тяжелых погодных условиях. Спортсменам на огневых рубежах большие трудности доставлял сильный ветер.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Лучший результат в гонке показали норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален, Хенрик Л’Абе-Лунн, Эрленд Бьонтегорд и Ларс-Хегле Биркеланд.

Они преодолели дистанцию за 1 ч. 21 мин. 21,8 сек. (0 штрафных кругов +9 дополнительных патронов). Второе место заняли немецкие биатлонисты, которые отстали от лидеров на 1 мин. 54,9 сек. (0+17), на третью ступень пьедестала поднимутся стреляющие лыжники из Франции, отставшие от первого места на 2 мин. 34,0 (3+12).

Белорусские спортсмены Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко и Роман Елетнов были сняты с дистанции после двух этапов, их отставание от лидеров гонки на тот момент составляло больше круга. В итоге наши биатлонисты заняли последнее, 26-е место. Женская эстафета 4×6 км стартует в 16.10.

1.
Норвегия
2.
Германия
3.
Франция
10.12.2017, 13:30 Хохфильцен (Австрия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эрленн Бьентегорд, Ларс Хельге Биркеланн 01:21.21,8
2 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.54,9
3 Франция Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе +02.34,0
4 Швеция Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +02.54,8
5 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +03.19,1
6 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный +03.24,0
7 Швейцария Серафин Вистнер, Беньямин Вегер, Жереми Финелло, Марио Дольдер +03.30,5
8 Россия Максим ЦВЕТКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +03.35,8
9 США Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти +03.38,3
10 Латвия Илмарс Брицис, Оскар Муйжниекс, Александр Патриюк, Андрей Расторгуев +05.30,5
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