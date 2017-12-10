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15:56 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские биатлонисты — 25-е в эстафете на этапе Кубка мира

В австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону завершилась мужская эстафета.

Победителями стала команда Норвегии, второй результат — у Германии, третьей стала сборная Франция.

Казахстанские биатлонисты Владислав Витенко, Василий Подкорытов, Антон Пантов и Роман Еремин уступили лидерам эстафеты более круга и заняли 25-е место опередив только команду Беларуси.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия)
Мужчины. Эстафета 4?7.5 километров. Восемь огневых рубежей

1. Норвегия — 1:21:21.8 (0+4 0+5)
2. Германия — +1:54.9 (0+5 0+12)
3. Франция — +2:34.0 (0+2 3+11)

25. Казахстан.

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