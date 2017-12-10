Казахстанские биатлонисты — 25-е в эстафете на этапе Кубка мира

Победителями стала команда Норвегии, второй результат — у Германии, третьей стала сборная Франция.



Казахстанские биатлонисты Владислав Витенко, Василий Подкорытов, Антон Пантов и Роман Еремин уступили лидерам эстафеты более круга и заняли 25-е место опередив только команду Беларуси.



Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Эстафета 4?7.5 километров. Восемь огневых рубежей



1. Норвегия — 1:21:21.8 (0+4 0+5)

2. Германия — +1:54.9 (0+5 0+12)

3. Франция — +2:34.0 (0+2 3+11)



25. Казахстан.