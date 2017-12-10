Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России

Источник: РИА "Новости"

Мы — номер 1

Гордый первый номер на груди Максима Цветкова — ээх, как же приятно было на него смотреть на старте мужской эстафеты. Смотреть и вспоминать прошлогоднюю эстафету на чемпионате мира и, конечно, олимпийскую эстафету Сочи. Пока ничего из этого у нас не отняли, так что сборная России оставалась лучшей из лучших в этой дисциплине.

Но конкретно в этой гонке фаворит был другой. В отсутствие Мартена Фуркада и братьев Бё основным претендентом на победу была Германия, с Лессером, Доллем, Пайффером и Шемппом. Монолитный и ровный состав без слабых или неопытных звеньев определённо должен был претендовать на золото. Ну и дальше уже Норвегия, Франция, Чехия, Австрия. Ну и Россия, конечно. Цветков, Елисеев, Бабиков и Шипулин.

Максим, ты… не прав

Цветков начал резво, некоторое время тянул пелотон за собой, потом дал возможность лидировать другим. Никаких отставаний тут, конечно, не было, все катили плотной ровной группой, оценивали свой пульс и готовились к первому рубежу. Там спортсменов ждал сильный боковой ветер, но Цветков справился и стал одним из пяти биатлонистов, кому удалось обойтись без промаха. В этом числе были Лессер и француз Беатрикс.

К «стойке» группа лидеров увеличилась до семи человек, а там началось что-то совершенно невероятное. Мазали все, пачками, крупным оптом, Беатрикс аж два штрафных круга настрелял, но сильнее прочих отличился Цветков. Шесть промахов, три штрафных круга. Занавес…



Цветков так расстроился, что на последнем круге ходом уступил даже Бьорндалену, хотя должен был рвать изо всех сил и отыграть хоть несколько секунд. А в итоге проиграл 25. Занавес номер два…

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Ужас

Елисеев получил отставание от лидера в минуту и 53 секунды. Лидер, кстати, был изумительный — сборная Бельгии, в которой чудеса творил Михаэль Рёш. Грустно было смотреть, как Елисеев безуспешно пытается догнать эстонца и литовца. На «лёжке» трио лидеров проскочили в штиле, а все остальные попали в новый сумасшедший порыв. Круче всех досталось словаку Хассиле, который даже антирекорд Цветкова обновил — семь промахов в восьми выстрелах. Елисеев использовал три дополнительных патрона и обошёлся без штрафных кругов, но теперь даже до третьего места было больше двух минут.

Норвегия и Бельгия составляли лидирующий тандем, Долль проигрывал им 20 секунд, а вот дальше была пропасть почти в минуту. Конечно, немец стремился сократить отставание до минимум, и это желание сгубило его на рубеже: три промаха и уже минутное отставание от норвежца. Елисеев опять попал в порыв (ну это нам так хочется думать), сразу допустил три промаха, потом очень долго выцеливал, потом долго разбирался с затвором и патроном, закрыл мишень, снова долго разбирался с затвором и всё-таки обошёлся без штрафного круга. Вот только теперь Россия уступала лидеру 3 минуты 40 секунд.

Бессмысленное чудо

Дальше писать особо нечего, да и неохота. Всего два дополнительных патрона Бабикова на третьем этапе выглядели бессмысленным чудом. Почему бессмысленное? Да потому что, например, Швейцария и Бельгия, шедшие в лидерах, на отдельно взятой «стойке» на двоих сообразили семь штрафных кругов. И мазали все, и помногу, а Шипулин всё равно получил четырёхминутное отставание.

Норвегия на старте четвёртого этапа имела минуту преимущества над Германией, и Биркеланд его не просто не упустил, увеличил вдвое. Французы боролись с немцами за серебро, но в этой борьбе не преуспели и довольствовались бронзой. С трёхминутным отставанием от победителя.

Не провал