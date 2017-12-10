Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России
Сначала ветер был против. Потом патрон не лез в канал. Дальше — бессмысленное чудо, Шипулин — молодец… И жестокий провал России в эстафете.
Сначала ветер был против. Потом патрон не лез в канал. Дальше — бессмысленное чудо, Шипулин — молодец… И жестокий провал России в эстафете.
Мы — номер 1
Гордый первый номер на груди Максима Цветкова — ээх, как же приятно было на него смотреть на старте мужской эстафеты. Смотреть и вспоминать прошлогоднюю эстафету на чемпионате мира и, конечно, олимпийскую эстафету Сочи. Пока ничего из этого у нас не отняли, так что сборная России оставалась лучшей из лучших в этой дисциплине.
Но конкретно в этой гонке фаворит был другой. В отсутствие Мартена Фуркада и братьев Бё основным претендентом на победу была Германия, с Лессером, Доллем, Пайффером и Шемппом. Монолитный и ровный состав без слабых или неопытных звеньев определённо должен был претендовать на золото. Ну и дальше уже Норвегия, Франция, Чехия, Австрия. Ну и Россия, конечно. Цветков, Елисеев, Бабиков и Шипулин.
Максим, ты… не прав
Цветков начал резво, некоторое время тянул пелотон за собой, потом дал возможность лидировать другим. Никаких отставаний тут, конечно, не было, все катили плотной ровной группой, оценивали свой пульс и готовились к первому рубежу. Там спортсменов ждал сильный боковой ветер, но Цветков справился и стал одним из пяти биатлонистов, кому удалось обойтись без промаха. В этом числе были Лессер и француз Беатрикс.
К «стойке» группа лидеров увеличилась до семи человек, а там началось
Цветков так расстроился, что на последнем круге ходом уступил даже Бьорндалену, хотя должен был рвать изо всех сил и отыграть хоть несколько секунд. А в итоге проиграл 25. Занавес номер два…
Ужас
Елисеев получил отставание от лидера в минуту и 53 секунды. Лидер, кстати, был изумительный — сборная Бельгии, в которой чудеса творил Михаэль Рёш. Грустно было смотреть, как Елисеев безуспешно пытается догнать эстонца и литовца. На «лёжке» трио лидеров проскочили в штиле, а все остальные попали в новый сумасшедший порыв. Круче всех досталось словаку Хассиле, который даже антирекорд Цветкова обновил — семь промахов в восьми выстрелах. Елисеев использовал три дополнительных патрона и обошёлся без штрафных кругов, но теперь даже до третьего места было больше двух минут.
Норвегия и Бельгия составляли лидирующий тандем, Долль проигрывал им 20 секунд, а вот дальше была пропасть почти в минуту. Конечно, немец стремился сократить отставание до минимум, и это желание сгубило его на рубеже: три промаха и уже минутное отставание от норвежца. Елисеев опять попал в порыв (ну это нам так хочется думать), сразу допустил три промаха, потом очень долго выцеливал, потом долго разбирался с затвором и патроном, закрыл мишень, снова долго разбирался с затвором и
Бессмысленное чудо
Дальше писать особо нечего, да и неохота. Всего два дополнительных патрона Бабикова на третьем этапе выглядели бессмысленным чудом. Почему бессмысленное? Да потому что, например, Швейцария и Бельгия, шедшие в лидерах, на отдельно взятой «стойке» на двоих сообразили семь штрафных кругов. И мазали все, и помногу, а Шипулин всё равно получил четырёхминутное отставание.
Норвегия на старте четвёртого этапа имела минуту преимущества над Германией, и Биркеланд его не просто не упустил, увеличил вдвое. Французы боролись с немцами за серебро, но в этой борьбе не преуспели и довольствовались бронзой. С трёхминутным отставанием от победителя.
Не провал
Шипулин по разу промазал на «лёжке» и «стойке», всё с теми же четырьмя минутами отставания покинул рубеж и включился в борьбу за шестое место. Для этого нужно было опередить американца Догерти, швейцарца Долдера и украинца Пидручного. Получилось лишь частично, зато именно Шипулин показал лучший ход на четвёртом этап. Ну, хоть
И знаете, не будем искать виноватых. Все бились, оставляли силы на дистанции, не повезло, ветер против нас, патрон наверняка подменили. Лотерея. А восьмое место — вообще не провал, а просто не очень хороший результат (кому они нужны, эти минуты и секунды). Тем более — первая эстафета сезона, притирка, обкатка. Всё получится.
|
|
|
|10.12.2017, 13:30
|Хохфильцен (Австрия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эрленн Бьентегорд, Ларс Хельге Биркеланн
|01:21.21,8
|2
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+01.54,9
|3
|Франция
|Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе
|+02.34,0
|4
|Швеция
|Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+02.54,8
|5
|Италия
|Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь
|+03.19,1
|6
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный
|+03.24,0
|7
|Швейцария
|Серафин Вистнер, Беньямин Вегер, Жереми Финелло, Марио Дольдер
|+03.30,5
|8
|Россия
|Максим ЦВЕТКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03.35,8
|9
|США
|Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти
|+03.38,3
|10
|Латвия
|Илмарс Брицис, Оскар Муйжниекс, Александр Патриюк, Андрей Расторгуев
|+05.30,5