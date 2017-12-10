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10 декабря, источник: Чемпионат.com

Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России

Сначала ветер был против. Потом патрон не лез в канал. Дальше — бессмысленное чудо, Шипулин — молодец… И жестокий провал России в эстафете.

Источник: РИА "Новости"

Мы — номер 1

Гордый первый номер на груди Максима Цветкова — ээх, как же приятно было на него смотреть на старте мужской эстафеты. Смотреть и вспоминать прошлогоднюю эстафету на чемпионате мира и, конечно, олимпийскую эстафету Сочи. Пока ничего из этого у нас не отняли, так что сборная России оставалась лучшей из лучших в этой дисциплине.

Но конкретно в этой гонке фаворит был другой. В отсутствие Мартена Фуркада и братьев Бё основным претендентом на победу была Германия, с Лессером, Доллем, Пайффером и Шемппом. Монолитный и ровный состав без слабых или неопытных звеньев определённо должен был претендовать на золото. Ну и дальше уже Норвегия, Франция, Чехия, Австрия. Ну и Россия, конечно. Цветков, Елисеев, Бабиков и Шипулин.

Максим, ты… не прав

Цветков начал резво, некоторое время тянул пелотон за собой, потом дал возможность лидировать другим. Никаких отставаний тут, конечно, не было, все катили плотной ровной группой, оценивали свой пульс и готовились к первому рубежу. Там спортсменов ждал сильный боковой ветер, но Цветков справился и стал одним из пяти биатлонистов, кому удалось обойтись без промаха. В этом числе были Лессер и француз Беатрикс.

К «стойке» группа лидеров увеличилась до семи человек, а там началось что-то совершенно невероятное. Мазали все, пачками, крупным оптом, Беатрикс аж два штрафных круга настрелял, но сильнее прочих отличился Цветков. Шесть промахов, три штрафных круга. Занавес…

Цветков так расстроился, что на последнем круге ходом уступил даже Бьорндалену, хотя должен был рвать изо всех сил и отыграть хоть несколько секунд. А в итоге проиграл 25. Занавес номер два…

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Ужас

Елисеев получил отставание от лидера в минуту и 53 секунды. Лидер, кстати, был изумительный — сборная Бельгии, в которой чудеса творил Михаэль Рёш. Грустно было смотреть, как Елисеев безуспешно пытается догнать эстонца и литовца. На «лёжке» трио лидеров проскочили в штиле, а все остальные попали в новый сумасшедший порыв. Круче всех досталось словаку Хассиле, который даже антирекорд Цветкова обновил — семь промахов в восьми выстрелах. Елисеев использовал три дополнительных патрона и обошёлся без штрафных кругов, но теперь даже до третьего места было больше двух минут.

Норвегия и Бельгия составляли лидирующий тандем, Долль проигрывал им 20 секунд, а вот дальше была пропасть почти в минуту. Конечно, немец стремился сократить отставание до минимум, и это желание сгубило его на рубеже: три промаха и уже минутное отставание от норвежца. Елисеев опять попал в порыв (ну это нам так хочется думать), сразу допустил три промаха, потом очень долго выцеливал, потом долго разбирался с затвором и патроном, закрыл мишень, снова долго разбирался с затвором и всё-таки обошёлся без штрафного круга. Вот только теперь Россия уступала лидеру 3 минуты 40 секунд.

Бессмысленное чудо

Дальше писать особо нечего, да и неохота. Всего два дополнительных патрона Бабикова на третьем этапе выглядели бессмысленным чудом. Почему бессмысленное? Да потому что, например, Швейцария и Бельгия, шедшие в лидерах, на отдельно взятой «стойке» на двоих сообразили семь штрафных кругов. И мазали все, и помногу, а Шипулин всё равно получил четырёхминутное отставание.

Норвегия на старте четвёртого этапа имела минуту преимущества над Германией, и Биркеланд его не просто не упустил, увеличил вдвое. Французы боролись с немцами за серебро, но в этой борьбе не преуспели и довольствовались бронзой. С трёхминутным отставанием от победителя.

Не провал

Шипулин по разу промазал на «лёжке» и «стойке», всё с теми же четырьмя минутами отставания покинул рубеж и включился в борьбу за шестое место. Для этого нужно было опередить американца Догерти, швейцарца Долдера и украинца Пидручного. Получилось лишь частично, зато именно Шипулин показал лучший ход на четвёртом этап. Ну, хоть кто-то в нашей команде молодец.

И знаете, не будем искать виноватых. Все бились, оставляли силы на дистанции, не повезло, ветер против нас, патрон наверняка подменили. Лотерея. А восьмое место — вообще не провал, а просто не очень хороший результат (кому они нужны, эти минуты и секунды). Тем более — первая эстафета сезона, притирка, обкатка. Всё получится.

1.
Норвегия
2.
Германия
3.
Франция
10.12.2017, 13:30 Хохфильцен (Австрия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эрленн Бьентегорд, Ларс Хельге Биркеланн 01:21.21,8
2 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.54,9
3 Франция Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе +02.34,0
4 Швеция Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +02.54,8
5 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +03.19,1
6 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный +03.24,0
7 Швейцария Серафин Вистнер, Беньямин Вегер, Жереми Финелло, Марио Дольдер +03.30,5
8 Россия Максим ЦВЕТКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +03.35,8
9 США Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти +03.38,3
10 Латвия Илмарс Брицис, Оскар Муйжниекс, Александр Патриюк, Андрей Расторгуев +05.30,5
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