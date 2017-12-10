Советы Каррере и команде перед дерби.
Цветков: Хотел бы извиниться перед болельщиками и командой
Россиянин Максим Цветков прокомментировал свою неудачу на первом этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Россиянин Максим Цветков прокомментировал свою неудачу на первом этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
«Я бы хотел извиниться перед болельщиками и командой. Не справился с этапом. Ветер — не оправдание, другие стреляли на ноль. Не справился со стрельбой. Видел, что ребята заходили на штрафной круг, но
Вчера чувствовал себя намного лучше, на финишном круге было тяжело. Самочувствие не идеальное, но не надо опускать руки», — рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».