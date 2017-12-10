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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Цветков: Хотел бы извиниться перед болельщиками и командой

Россиянин Максим Цветков прокомментировал свою неудачу на первом этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы хотел извиниться перед болельщиками и командой. Не справился с этапом. Ветер — не оправдание, другие стреляли на ноль. Не справился со стрельбой. Видел, что ребята заходили на штрафной круг, но кто-то попадал. Мне не удалось справиться, психологически загонял себя по этому поводу.

Вчера чувствовал себя намного лучше, на финишном круге было тяжело. Самочувствие не идеальное, но не надо опускать руки», — рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

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