Цветков: Хотел бы извиниться перед болельщиками и командой

«Я бы хотел извиниться перед болельщиками и командой. Не справился с этапом. Ветер — не оправдание, другие стреляли на ноль. Не справился со стрельбой. Видел, что ребята заходили на штрафной круг, но кто-то попадал. Мне не удалось справиться, психологически загонял себя по этому поводу.



Вчера чувствовал себя намного лучше, на финишном круге было тяжело. Самочувствие не идеальное, но не надо опускать руки», — рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».