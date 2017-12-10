«В сумасшедшем доме как в парламенте: можно говорить всё, что угодно»

Источник: РИА "Новости"

«Катюша» или «Червона рута»

Хохфильцен — один из самых популярных этапов среди российских и украинских болельщиков. Практически везде на трассе можно видеть «жовто-блакитные» флаги и наши российские триколоры. Болельщики двух соседних стран ещё и самые певучие. Так, россияне после женской гонки кричали слова поддержки украинке Юлии Джиме, а та, проходя мимо российской трибуны, сделала им приветственный жест. Россиян небольшая фан-группа встречала традиционной «Катюшей», которую спортсмены могли слышать во время интервью в микст-зоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DIobMgGDzq0?controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Украинцы оккупируют всю площадь перед стадионом и поют незабвенный хит Софии Ротару «Червону руту». В отличие от Эстерсунда, Юлие Джиме и компании не удалось завоевать награды, но главные их надежды на эстафету. Ведь теперь в сборе вся золотая олимпийская четвёрка, а медали именно в этом виде программы самые ожидаемые. Украинцы не обходятся без политических лозунгов, а для российских болельщиков сейчас главный слоган — no Russia, no Games.

Как Фак у украинок учился

После мужской гонки преследования выяснилось, что украинцы приложили руку как минимум к двум из завоёванных на этом этапе медалям. Дело в том, что словенец Яков Фак, ставший третьим в спринте и вторым в преследовании, тренировался летом вместе с женской командой Украины. Его наставник Урош Велепец уже три года тренирует украинок, а Фак проводил общие сборы летом с его командой и учился у девушек стабильности стрельбы. Результат дал о себе знать. Именно снайперская точность помогла Якову стать сегодня вторым после младшего Бё.

Чешское национальное телевидение активно интересуется реакцией россиян на отстранение МОК. Получить свежие комментарии им не удалось не только от действующих спортсменов нашей команды, но и от Анастасии Кузьминой. Она честно призналась, что комментировать этот вопрос не имеет права, но при этом попросила журналистов лишний раз не тревожить Антона Шипулина.

«Для всей команды и для меня это очень сложный момент в спортивной карьере. Я решила не трогать Антона, и мы с ним ещё не разговаривали на эту тему. Знаю, ему нужно дать время. Человек, который столько времени отдаёт спорту, ставит его на первое место в жизни, очень остро за это переживает. Вы видите, что и результаты у него не самые хорошие», — рассказала Кузьмина.

Гашек объединяет

Отчаявшись получить свежие комментарии от представителей российской сборной, чехи обратились к спецкору «Чемпионата». «Решение МОК — предсказуемое. Это компромиссный вариант, который должен устроить обе стороны, — сказал я чешским коллегам. — Но при этом важно понимать, как будет осуществляться допуск конкретных спортсменов на Олимпиаду. Будут ли выданы приглашения всем, кто соответствует озвученным критериям МОК».