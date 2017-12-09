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9 декабря, источник: Р-Спорт

Глава IBU Бессеберг не настроен на резкие решения в отношении биатлонистов РФ

ХОХФИЛЬЦЕН (Австрия), 9 дек — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг не настроен на резкие и необдуманные решения по вопросу участия россиян в международных соревнованиях под эгидой организации, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

Внеочередное заседание исполкома IBU, которое проходит в Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира, было в субботу прервано на время гонок, затем вновь возобновилось (к 22:00 мск оно не было закончено). Днем в ходе гонок члены исполкома появились на стадионе, но никак не комментировали заседание, поскольку существует договоренность не разглашать никаких деталей вплоть до заключительной пресс-конференции, которую Бессеберг проведет в главном пресс-центре стадиона в воскресенье.

Однако по высказываниям отдельных людей, знакомых с ходом обсуждений на заседании исполкома, складывается картина, что президент IBU не настроен на резкие и необдуманные решения, поскольку понимает, что таковые могут повлечь за собой обращения спортсменов и тренеров в суды и множественные иски к международной федерации. Ведь большинство вопросов, которые действительно требуют ответа, находятся в компетенции МОК, а не международных федераций. Поэтому и существует опасение, что IBU действительно завалят исками, в том случае если федерация возьмет на себя ответственность каких бы то ни было решений.

Пока планируется, что в воскресенье сразу после завершения женской эстафеты глава IBU встретится со спортсменами на стадионе, причем на этой встрече будет присутствовать один из швейцарских юристов, для того чтобы «не допустить перехода дискуссий из правовой в эмоциональную плоскость». И лишь после этого Бессеберг проведет итоговую пресс-конференцию для журналистов.

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