Глава IBU Бессеберг не настроен на резкие решения в отношении биатлонистов РФ

Источник: РИА "Новости"

Внеочередное заседание исполкома IBU, которое проходит в Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира, было в субботу прервано на время гонок, затем вновь возобновилось (к 22:00 мск оно не было закончено). Днем в ходе гонок члены исполкома появились на стадионе, но никак не комментировали заседание, поскольку существует договоренность не разглашать никаких деталей вплоть до заключительной пресс-конференции, которую Бессеберг проведет в главном пресс-центре стадиона в воскресенье.

Однако по высказываниям отдельных людей, знакомых с ходом обсуждений на заседании исполкома, складывается картина, что президент IBU не настроен на резкие и необдуманные решения, поскольку понимает, что таковые могут повлечь за собой обращения спортсменов и тренеров в суды и множественные иски к международной федерации. Ведь большинство вопросов, которые действительно требуют ответа, находятся в компетенции МОК, а не международных федераций. Поэтому и существует опасение, что IBU действительно завалят исками, в том случае если федерация возьмет на себя ответственность каких бы то ни было решений.