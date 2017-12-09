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20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Коновалов: Очевидно, что команда прибавляет

Старший тренер женской сборной России — о МОК и Старых.

Источник: Спорт-Экспресс

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов после гонки преследования в Хохфильцене рассказал о составе на воскресную эстафету, восхитился результатом Светланы Мироновой в спринте и оценил состояние Ирины Старых.

— На первом этапе у нас будет стартовать Виктория Сливко, с которой мы изначально, еще до старта этапа договорились, что она пропускает спринт и преследование и готовится к эстафете. Это хороший стартер. Она и в предсезонке себя проявила хорошо. На втором этапе будет работать Татьяна Акимова, на третьем пойдет Ирина Старых и на четвертом — Екатерина Юрлова, — сказал Коновалов.

— Что можете сказать о прогрессе команды? Прибавляет она после Эстерсунда?

— Это же очевидно! Нет никаких сомнений. Я уже говорил, что в Эстерсунде нам просто не хватало стартов в сравнении с соперницами. Они больше набрали стартов, поэтому ярче выглядели на первом этапе. Сейчас картинка выравнялась. И у нас уже есть за плечами старты.

— На ваш взгляд, Ирина Старых готова к полноценному выступлению на протяжении всего сезона после болезни?

— Ирина Старых сейчас оказалась в той же ситуации, в которой были другие девочки в Эстерсунде. Ей, к сожалению, тоже пока не хватает соревновательной практики. И хотя она опытная спортсменка, вчера у нее присутствовало определенное волнение, что и сказалось на ее выступлении и результате (Старых заняла в спринте 76-е место и не попала в гонку преследования. — Прим. «СЭ»).

— Почему вы не побоялись поставить ее в эстафету?

— Потому что у нее огромный опыт выступлений на соревнованиях всех уровней, потому что она стабильно себя проявляла.

— Как оцените ее физическое состояние?

— Она в хороших кондициях. Она великолепно поработала на сборе. Ей нужна еще пара-тройка стартов, чтобы обрести нормальное состояние.

— Нельзя не спросить о решении МОК, которое ударило и по Старых.

— Нам остается только заниматься своим делом, ничего больше. Нужно быть выше всей этой ситуации, потому что мы знаем, что мы можем честно смотреть друг другу в глаза и должны хорошими выступлениями доказывать, что мы можем выступать на соревнованиях всех уровней.

— Знаете ли вы, какие вопросы обсуждаются на исполкоме IBU в эти выходные, и каких решений ожидаете?

— Наверное, это самые сложные вопросы, которые пока остались открытыми. В том числе относительно Ирины Старых и Саши Логинова, которые отбыли свое наказание, но их пытаются повторно наказать, лишив возможности выступить на Олимпийских играх.

— Нет ли опасений, что из-за многочисленных допинговых дел, команде могут урезать квоты?

— Не могу даже ничего сказать по этому поводу.

— Как оцените выступление Светланы Мироновой в спринте и гонке преследования?

— Света Миронова — это приятное откровение вчерашнего дня. Она замечательно отработала спринтерскую гонку, великолепно справилась со стрельбой, хорошо выглядела по трассе и заняла заслуженное девятое место. Что же касается сегодняшней гонки преследования, ей, к сожалению, пока не хватает опыта выступлений на таком уровне. С ее стороны была допущена ошибка при стрельбе на двух лежках. Мы с ней об этом уже поговорили. У нее есть четкое понимание, почему она ошиблась, что именно не проконтролировала. Пока она, к сожалению, не совсем стабильна, но, полагаю, что стабильность будет от гонки к гонке повышаться.

— Екатерина Юрлова чаще высоко поднимается в финишном протоколе. Может она, на ваш взгляд, заехать в призы уже на следующем этапе?

— Любой спортсмен, выходя на старт, настраивается на максимальный результат. Естественно, это желание попасть на подиум. Думаю, что Кате это по силам.

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