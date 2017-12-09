Вольфганг Пихлер: России нужно перестать думать, что все против нее
Немецкий тренер — о Сочи-2014 и решении МОК.
Немецкий тренер — о Сочи-2014 и решении МОК.
Бывший тренер женской сборной России откровенно поделился мнением о деле своей бывшей подопечной Ольги Зайцевой, обвиненной в нарушении антидопинговых правил, и махинациях с допингом во время Игр в Сочи, а также прокомментировал решение исполкома МОК, по которому он может не поехать на Олимпийские игры в Корею со сборной Швеции, в которой сейчас работает.
— Вы уже много раз комментировали ситуацию со своим допуском на Олимпийские игры в Пхенчхане, который может быть осложнен
— Не имею представления.
— Вы делали
— Сделал. Я верю, что живу во времена демократии и что у меня будет возможность повезти свою нынешнюю команду. Больше я ничего не могу сделать.
— Обсуждали ли вы эту ситуацию с Михаилом Прохоровым?
— Лично нет, но я знаю, что он поддерживает меня. Мы точно знаем, что не делали ничего некорректного.
— А с Ольгой Зайцевой? Какого она мнения обо всем этом?
— Скажу то, что говорю каждый раз, когда меня об этом спрашивают: она чистая спортсменка. Она четыре года жила в Европе — в Бельгии и Швейцарии. Почти все тренировочные сборы проходят в Центральной Европе. ВАДА тестировала ее, может, 20−30 раз, и никогда не было ничего подозрительного. Я и как человека знаю ее очень хорошо.
— Какого решения вы ожидаете от исполкома IBU, который проходит в эти выходные?
— Я ничего не жду. И полагаю, что в нормальной демократической ситуации, если к
— Есть ли вероятность, что IBU сократит квоты российской команде?
— Я никогда не слышал ничего подобного.
— Каково вообще ваше мнение по поводу решения МОК о российских спортсменах?
— Мое личное мнение: это справедливое решение. Атака против МОК действительно была. Но при этом чистые российские спортсмены смогут соревноваться. И существует действительно большая разница между тем, что они будут выступать не под российским флагом, а под нейтральным. Это очень важно. Но я верю, что Президент России поддержит спортсменов.
— Но это решение было принято, в том числе, и на основании «дела Зайцевой».
— Это другой разговор. Зайцева не делала ничего плохого. В то же время, очевидно, что они
— Вы говорили, что готовы идти в CAS, чтобы иметь возможность поехать на Олимпиаду.
— Я сделаю все, что нужно. Но пока у меня даже нет никакого решения. Может быть, я смогу поехать в Корею, может быть, нет. Но дело даже не в этом, а в том, что я хочу бороться за правду.
Я точно знаю, что вся моя команда была чистой. Я не сделал ничего плохого. Не могу говорить за других людей, но мое сердце чисто. Все мои спортсмены были чистыми. Это было наше первое правило — никакого допинга.
Я доверяю своим спортсменкам. Как можно жить с людьми и не доверять им? Я верю в них на сто процентов. Возможно, в Сочи происходило
— Почему, на ваш взгляд, это было возможным?
— Это все похоже на фильм. Если описываете преступление, то… все возможно. Учитывая всю ситуацию, русскую экспрессию и все такое. Я маленький человек и не должен раздавать никаких советов. Но, на мой взгляд, Россия,
Мария НИКУЛАШКИНА
из Эстерсунда.