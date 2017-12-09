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9 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Вольфганг Пихлер: России нужно перестать думать, что все против нее

Немецкий тренер — о Сочи-2014 и решении МОК.

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший тренер женской сборной России откровенно поделился мнением о деле своей бывшей подопечной Ольги Зайцевой, обвиненной в нарушении антидопинговых правил, и махинациях с допингом во время Игр в Сочи, а также прокомментировал решение исполкома МОК, по которому он может не поехать на Олимпийские игры в Корею со сборной Швеции, в которой сейчас работает.

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— Вы уже много раз комментировали ситуацию со своим допуском на Олимпийские игры в Пхенчхане, который может быть осложнен из-за ситуации с Россией. Есть ли у вас какая-то новая информация?

— Не имею представления.

— Вы делали какой-то официальный запрос в МОК?

— Сделал. Я верю, что живу во времена демократии и что у меня будет возможность повезти свою нынешнюю команду. Больше я ничего не могу сделать.

— Обсуждали ли вы эту ситуацию с Михаилом Прохоровым?

— Лично нет, но я знаю, что он поддерживает меня. Мы точно знаем, что не делали ничего некорректного.

— А с Ольгой Зайцевой? Какого она мнения обо всем этом?

— Скажу то, что говорю каждый раз, когда меня об этом спрашивают: она чистая спортсменка. Она четыре года жила в Европе — в Бельгии и Швейцарии. Почти все тренировочные сборы проходят в Центральной Европе. ВАДА тестировала ее, может, 20−30 раз, и никогда не было ничего подозрительного. Я и как человека знаю ее очень хорошо.

— Какого решения вы ожидаете от исполкома IBU, который проходит в эти выходные?

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— Я ничего не жду. И полагаю, что в нормальной демократической ситуации, если к кому-то есть какие-то претензии, ему об этом сообщают, и две стороны идут в суд. Что-то решать должны две стороны, но со мной никто ничего не обсуждал.

— Есть ли вероятность, что IBU сократит квоты российской команде?

— Я никогда не слышал ничего подобного.

— Каково вообще ваше мнение по поводу решения МОК о российских спортсменах?

— Мое личное мнение: это справедливое решение. Атака против МОК действительно была. Но при этом чистые российские спортсмены смогут соревноваться. И существует действительно большая разница между тем, что они будут выступать не под российским флагом, а под нейтральным. Это очень важно. Но я верю, что Президент России поддержит спортсменов.

— Но это решение было принято, в том числе, и на основании «дела Зайцевой».

— Это другой разговор. Зайцева не делала ничего плохого. В то же время, очевидно, что они что-то делали. Была же дырка в стене. Это скандал! Но бедные спортсмены, они ни в чем не виноваты. Они, на мой взгляд, не делали ничего плохого. Это сугубо мое личное мнение.

— Вы говорили, что готовы идти в CAS, чтобы иметь возможность поехать на Олимпиаду.

— Я сделаю все, что нужно. Но пока у меня даже нет никакого решения. Может быть, я смогу поехать в Корею, может быть, нет. Но дело даже не в этом, а в том, что я хочу бороться за правду.

Я точно знаю, что вся моя команда была чистой. Я не сделал ничего плохого. Не могу говорить за других людей, но мое сердце чисто. Все мои спортсмены были чистыми. Это было наше первое правило — никакого допинга.

Я доверяю своим спортсменкам. Как можно жить с людьми и не доверять им? Я верю в них на сто процентов. Возможно, в Сочи происходило что-то, что было не в наших руках, делалось за нашей спиной. Я не знаю наверняка, но что-то могло быть. Дыра в стене же была!

— Почему, на ваш взгляд, это было возможным?

— Это все похоже на фильм. Если описываете преступление, то… все возможно. Учитывая всю ситуацию, русскую экспрессию и все такое. Я маленький человек и не должен раздавать никаких советов. Но, на мой взгляд, Россия, во-первых, должна принять решение МОК и начать все сначала. Во-вторых, стоит перестать думать, что все вокруг против России. Потому что это неправда. Я знаю множество людей в Германии, которые любят Россию. Это все глупости. Нет никакой войны. Нужно начинать работать на будущее.

Мария НИКУЛАШКИНА
из Эстерсунда.

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