Сборная России по биатлону установила антирекорд на этапе Кубка мира

Источник: РБК-Спорт

Женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершилась победой представительницы Словакии Анастасии Кузьминой.

Старшая сестра лидера сборной России Антона Шипулина выиграла первую гонку с марта 2014 года.

Как и Дарья Домрачева, она в начале года вернулась в спорт после рождения ребенка. Двукратная олимпийская чемпионка на огневых рубежах закрыла 19 мишеней из 20 и одержала восьмую победу в карьере. На финише она на 10,2 секунды опередила финку Кайсу Макарайнен, допустившую два промаха. Третьей стала Домрачева, с одной ошибкой на стрельбище уступившая Кузьминой 11,8 секунды. Белорусская биатлониста свою первую победу после возвращения одержала накануне в спринте.

«Всегда здорово вернуться на пьедестал, особенно пересекать финишную черту первой. После спринтерской гонки я чувствовала, что способна показать хороший результат. Получилась интересная гонка. Я очень волновалась на последнем рубеже. Знаю, что провела там много времени, но все-таки все прошло хорошо. С этого дня я полюбила гонки преследования, — цитирует Кузьмину официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая седьмое место. Она допустила одну ошибку в последней «стойке» и проиграла Кузьминой 1 минуту 13,4 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 20-й с четырьмя промахами и отставанием от победительницы в 2 минуты 4,6 секунды. Ольга Подчуфаровала стала 42-й (2 промаха; +3.54,8), Светлана Миронова — 55-й (8 промахов; 5.46, Белорусская биатлониста свою первую победу после возвращения одержала накануне в спринте.

«Хорошо себя чувствовала, с каждым кругом старалась за кем-то зацепиться. Если мне казалось медленно, то не боялась и обходила. Вошла в гонку и работала с азартом. Было волнительно на последнем рубеже, все-таки понимала, где иду. Промах был контролируемый — я его отметила, — рассказала Акимова.

В общем зачете лидерство захватила Макарайнен, у которой теперь 196 баллов. На второе место поднялась норвежка Марте Улсбю (183), финишировавшая в гонке преследования пятой. Третьей идет еще одна представительница Норвегии Сюннёве Сулемдал (179). Лучшая из россиянок в общем зачете — Юрлова-Перхт, со 103 баллами она занимает 17-е место. Акимова поднялась на 24-ю позицию (76), Миронова — 41-я (32), пропустившая спринт и гонку преследования в Хохфильцене Виктория Сливко — 44-я (27), Подчуфарова — 58-я (9).

Российские биатлонисты впервые в истории остались без медалей в личных гонках на двух стартовых этапах Кубка мира. За это время лучший результат у мужчин показал Антон Бабиков, занявший пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде. У женщин выше всех в итоговых протоколах оказалась Акимова (седьмое место в гонке преследования в Хохфильцене).