Сборная России по биатлону установила антирекорд на этапе Кубка мира
Российские биатлонисты впервые в истории остались без медалей в личных гонках на двух стартовых этапах Кубка мира. В последний раз россияне были на подиуме в марте.
Российские биатлонисты впервые в истории остались без медалей в личных гонках на двух стартовых этапах Кубка мира. В последний раз россияне были на подиуме в марте.
Женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершилась победой представительницы Словакии Анастасии Кузьминой.
Старшая сестра лидера сборной России Антона Шипулина выиграла первую гонку с марта 2014 года.
Как и Дарья Домрачева, она в начале года вернулась в спорт после рождения ребенка. Двукратная олимпийская чемпионка на огневых рубежах закрыла 19 мишеней из 20 и одержала восьмую победу в карьере. На финише она на 10,2 секунды опередила финку Кайсу Макарайнен, допустившую два промаха. Третьей стала Домрачева, с одной ошибкой на стрельбище уступившая Кузьминой 11,8 секунды. Белорусская биатлониста свою первую победу после возвращения одержала накануне в спринте.
«Всегда здорово вернуться на пьедестал, особенно пересекать финишную черту первой. После спринтерской гонки я чувствовала, что способна показать хороший результат. Получилась интересная гонка. Я очень волновалась на последнем рубеже. Знаю, что провела там много времени, но
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая седьмое место. Она допустила одну ошибку в последней «стойке» и проиграла Кузьминой 1 минуту 13,4 секунды. Екатерина
«Хорошо себя чувствовала, с каждым кругом старалась за
В общем зачете лидерство захватила Макарайнен, у которой теперь 196 баллов. На второе место поднялась норвежка Марте Улсбю (183), финишировавшая в гонке преследования пятой. Третьей идет еще одна представительница Норвегии Сюннёве Сулемдал (179). Лучшая из россиянок в общем зачете —
Российские биатлонисты впервые в истории остались без медалей в личных гонках на двух стартовых этапах Кубка мира. За это время лучший результат у мужчин показал Антон Бабиков, занявший пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде. У женщин выше всех в итоговых протоколах оказалась Акимова (седьмое место в гонке преследования в Хохфильцене).
При этом сборная России продлила серию без медалей до 12 гонок со старта сезона. В последний раз российский биатлонист попал в число призеров в Кубке мира 18 марта. Шипулин одержал победу на заключительном этапе прошлого сезона в гонке преследования. Ранее на протяжении пяти сезонов сезонов подряд биатлонисты сборной России выигрывали медали на стартовом этапе Кубка мира.