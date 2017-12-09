Нет проблем. Почему Россию ждёт кошмар, но переживать не надо

Источник: РИА "Новости"

Другая Света

Одна Света ушла, другая — пришла. Новая Света, которая пока не делала никаких заявлений про отсутствие долгов перед болельщиками, а это значит, что Светлана Миронова как минимум подозревала их наличие. И классно проведённый спринт (ну да, в данный момент для нас и девятое место — класс) хотелось подтвердить успешным преследованием. По крайней мере, постараться не оплошать.

Миронова уступала лидирующей Даше Домрачевой чуть меньше минуты, а Доротее Вирер, стартовавшей третьей, так и вообще 27 секунд. Фактически, цена одного промаха на рубеже. Не стоило забывать и про Екатерину Юрлову, она отставала от подруги по команде всего на пять секунд. Пресловутая точная стрельба давала обеим россиянкам даже не шансы — шансищи.

Миронова — минус, Акимова — плюс

Юрлова сразу рванула вперёд, опередила Миронову, и вообще сократила отставание от лидера сразу на 10 секунд. Справедливость такого решения должна была подтвердить или опровергнуть первая стрельба. Там Домрачева отработала чётко, а вот все её ближайшие преследовательницы промазали.

Промазали и Миронова, причём — трижды. На этом для Светланы борьба была закончена. Юрлова обошлась одним промахом, а лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, разобравшаяся со своими мишенями без видимых проблем. Итог — девятое место, минута отставания от лидера и всего 14 секунд проигрыша третьему месту норвежки Фенне. Юрлова тоже была рядом — в 12 секундах. То есть — в деле.

Вся борьба впереди

Акимова держала и даже чуть превосходила скорость Домрачевой, но Фенне проигрывала. Немного — по паре секунд на километре. Юрлова тоже справлялась. На рубеже Фенне сразу же допустила две ошибки, а наши девушки стреляли изумительно. И теперь сразу две россиянки были в первой восьмёрке, и обе реально претендовали на медаль. До Домрачевой и Кузьминой была минута, но до Мякяряйнен — 20 секунд. И вся борьба — впереди.

Ясно, что по скорости ориентироваться на Кайсу было сложно, но впереди финскую блондинку ждали две «стойки», то есть практически неизвестность. Россиянки катили по времени Домрачевой, Мякяряйнен убегала от всех преследовательниц и стремительно приближалась к дуэту лидеров. На рубеже Домрачева промазала, отдала первое место Кузьминой и чуть не отдала третье, потому что Кайса чётко разобралась со своей установкой. Для нас это было не очень хорошо.

Без вариантов

И совсем плохо — три промаха Юрловой. С этого момента какие-то шансы на медаль оставались только у Акимовой, продолжавшей стрелять на ноль. Татьяна шла шестой и должна была надеться на промахи сразу нескольких соперниц. Причём даже не один, а минимум на два.

Конечно, Кайса легко скушала Дашу и рванула вдогонку за Настей. Наша Таня предсказуемо отставала от медалей, теперь от третьего места её отделяли 40 секунд, а так же Вирер и Джима. Две ошибки Домрачевой на рубеже — вот что должно было дать шансы тройке преследовательниц. Никаких других вариантов.

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А завтра — эстафета…

Кузьмина всё попала и осталась лидером. Даша не допустила ни одного промаха и сняла вопросы по поводу гарантий своей медали, отставая от Насти на 8 секунд. Кайса промазала раз и осложнила свою борьбу за золото (21 секунда от лидера), но не за подиум. Именно эти три спортсменки должны были разыграть медали гонки преследования.

И они разыграли. Кузьмину уже было не догнать, но могучий рывок Кайсы позволил ей достать Дашу и организовать схватку в финишном створе. Домрачева старалась, но сопротивляться Мякяряйнен не смогла и проиграла.

Акимова на четвёртом огневом рубеже промахнулась один раз, откатилась на восьмое место. У неё не было шансов даже на место в первой пятёрке, всё, что удалось Татьяне — финишировать седьмой. Юрлова с четырьмя промахами зацепилась за топ-20, ну, а Миронова… С восемью штрафными кругами она заняла предпоследнее место.