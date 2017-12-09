Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:45
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
14:15
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
3.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
3.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (Ж)
Все события
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при
ВАДА передаст ФИФА новые сведения о допинге в российском футболе
Паддингтон и его команда: шарпей из Австралии покорил Instagram
«Как солнышко»: Полина Гагарина примерила желтую шубу
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Нет проблем. Почему Россию ждёт кошмар, но переживать не надо

Потому что гладиолус. А ещё потому что непонятно, куда стреляла Миронова в преследовании, и кого ставить на эстафету.

Источник: РИА "Новости"

Другая Света

Одна Света ушла, другая — пришла. Новая Света, которая пока не делала никаких заявлений про отсутствие долгов перед болельщиками, а это значит, что Светлана Миронова как минимум подозревала их наличие. И классно проведённый спринт (ну да, в данный момент для нас и девятое место — класс) хотелось подтвердить успешным преследованием. По крайней мере, постараться не оплошать.

Миронова уступала лидирующей Даше Домрачевой чуть меньше минуты, а Доротее Вирер, стартовавшей третьей, так и вообще 27 секунд. Фактически, цена одного промаха на рубеже. Не стоило забывать и про Екатерину Юрлову, она отставала от подруги по команде всего на пять секунд. Пресловутая точная стрельба давала обеим россиянкам даже не шансы — шансищи.

Читайте также
Миронова может — она в десятке. А побеждают те, кто нам не нужен

Миронова — минус, Акимова — плюс

Юрлова сразу рванула вперёд, опередила Миронову, и вообще сократила отставание от лидера сразу на 10 секунд. Справедливость такого решения должна была подтвердить или опровергнуть первая стрельба. Там Домрачева отработала чётко, а вот все её ближайшие преследовательницы промазали.

Промазали и Миронова, причём — трижды. На этом для Светланы борьба была закончена. Юрлова обошлась одним промахом, а лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, разобравшаяся со своими мишенями без видимых проблем. Итог — девятое место, минута отставания от лидера и всего 14 секунд проигрыша третьему месту норвежки Фенне. Юрлова тоже была рядом — в 12 секундах. То есть — в деле.

Вся борьба впереди 

Акимова держала и даже чуть превосходила скорость Домрачевой, но Фенне проигрывала. Немного — по паре секунд на километре. Юрлова тоже справлялась. На рубеже Фенне сразу же допустила две ошибки, а наши девушки стреляли изумительно. И теперь сразу две россиянки были в первой восьмёрке, и обе реально претендовали на медаль. До Домрачевой и Кузьминой была минута, но до Мякяряйнен — 20 секунд. И вся борьба — впереди.

Ясно, что по скорости ориентироваться на Кайсу было сложно, но впереди финскую блондинку ждали две «стойки», то есть практически неизвестность. Россиянки катили по времени Домрачевой, Мякяряйнен убегала от всех преследовательниц и стремительно приближалась к дуэту лидеров. На рубеже Домрачева промазала, отдала первое место Кузьминой и чуть не отдала третье, потому что Кайса чётко разобралась со своей установкой. Для нас это было не очень хорошо.

Читайте также
Домрачева выиграла спринт в Хохфильцене, Миронова — 9-я

Без вариантов

И совсем плохо — три промаха Юрловой. С этого момента какие-то шансы на медаль оставались только у Акимовой, продолжавшей стрелять на ноль. Татьяна шла шестой и должна была надеться на промахи сразу нескольких соперниц. Причём даже не один, а минимум на два.

Конечно, Кайса легко скушала Дашу и рванула вдогонку за Настей. Наша Таня предсказуемо отставала от медалей, теперь от третьего места её отделяли 40 секунд, а так же Вирер и Джима. Две ошибки Домрачевой на рубеже — вот что должно было дать шансы тройке преследовательниц. Никаких других вариантов.

Читайте также
Биатлонистка Кузьмина: Нынешний сезон может стать для меня последним

А завтра — эстафета…

Кузьмина всё попала и осталась лидером. Даша не допустила ни одного промаха и сняла вопросы по поводу гарантий своей медали, отставая от Насти на 8 секунд. Кайса промазала раз и осложнила свою борьбу за золото (21 секунда от лидера), но не за подиум. Именно эти три спортсменки должны были разыграть медали гонки преследования.

И они разыграли. Кузьмину уже было не догнать, но могучий рывок Кайсы позволил ей достать Дашу и организовать схватку в финишном створе. Домрачева старалась, но сопротивляться Мякяряйнен не смогла и проиграла.

Акимова на четвёртом огневом рубеже промахнулась один раз, откатилась на восьмое место. У неё не было шансов даже на место в первой пятёрке, всё, что удалось Татьяне — финишировать седьмой. Юрлова с четырьмя промахами зацепилась за топ-20, ну, а Миронова… С восемью штрафными кругами она заняла предпоследнее место.

А завтра — эстафета. И в ней, судя по всему, Россию ждёт кошмар. Хорошо хоть, что у нас нет никаких ожиданий. И, соответственно, проблем.

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
9.12.2017, 16:45 Хохфильцен (Австрия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 34.31,2
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +10,2
3 Дарья Домрачева Беларусь +11,8
4 Доротея Вирер Италия +51,6
5 Марта Ольсбу Норвегия +58,2
6 Юлия Джима Украина +01.08,0
7 Татьяна АКИМОВА Россия +01.13,4
8 Сюнневе Солемдаль Норвегия +01.16,6
9 Ирина Кривко Беларусь +01.19,4
10 Лаура Дальмайер Германия +01.32,4
Смотреть полные результаты гонки

Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при
ВАДА передаст ФИФА новые сведения о допинге в российском футболе
Ломаченко и Ригондо сойдутся в бою олимпийских чемпионов
Цветков – почти похороны. Как Россия упустила первую медаль КМ
Комплекс ЦСКА. Забьет ли наконец Промес Акинфееву?
Мадридский «Реал» играет с «Севильей» (видеотрансляция)
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь