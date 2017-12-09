Фуркад заявил, что не примет участие в эстафете в Хохфильцене

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Француз был вторым в спринтерской гонке, имел шанс победить в пасьюте (его основной соперник Йоханнес Бё сделал два промаха на первом рубеже и еще один — на третьем), но в заключительной стрельбе сумел закрыть только две мишени из пяти.

«У нас (с Йоханнесом Бё) получилась классная гонка, — прокомментировал Фуркад журналистам итог пасьюта. — Вся разница лишь в том, что у него получилось чисто пройти последний рубеж, а у меня нет. Когда приходишь на заключительную стрельбу одновременно с таким сильным соперником, хочется сэкономить каждую секунду. Вот и я думал лишь о том, чтобы начать стрелять как можно быстрее. За это и поплатился».