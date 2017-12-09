Фуркад заявил, что не примет участие в эстафете в Хохфильцене
ХОХФИЛЬЦЕН (Австрия), 9 дек —
ХОХФИЛЬЦЕН (Австрия), 9 дек —
Француз был вторым в спринтерской гонке, имел шанс победить в пасьюте (его основной соперник Йоханнес Бё сделал два промаха на первом рубеже и еще один — на третьем), но в заключительной стрельбе сумел закрыть только две мишени из пяти.
«У нас (с Йоханнесом Бё) получилась классная гонка, — прокомментировал Фуркад журналистам итог пасьюта. — Вся разница лишь в том, что у него получилось чисто пройти последний рубеж, а у меня нет. Когда приходишь на заключительную стрельбу одновременно с таким сильным соперником, хочется сэкономить каждую секунду. Вот и я думал лишь о том, чтобы начать стрелять как можно быстрее. За это и поплатился».
«Соответственно финишный круг вышел для меня крайне непростым. Вместо одного Йоханнеса я получил целую компанию крайне опасных соперников: Симона Шемппа, Тарьея Бё, (Максима) Цветкова. Вырвать у Симона финиш было большим для меня удовольствием. Но в эстафете я уже не побегу, мне достаточно личных стартов. Теперь все мысли — о