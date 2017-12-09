Цветков — это почти похороны. Как Россия упустила первую медаль Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

А другого лидера у нас нет

«Хотел пробежаться за Фуркадом. Пройти с ним последний круг — это было бы великолепно. Продержался только половину, последний километр еле доползал», — после завершения спринтерской гонки второго этапа Кубка мира в Хохфильцене Антон Шипулин рубил правду-матку, как она есть. Читать такие слова лидера сборной России было грустно, но другого лидера у нас к этому моменту нет.

Так что и особых ожиданий от гонки преследования у нас быть не могло. Ползавшие вчера никак не могли взлететь сегодня. Разве что чистая стрельба и ошибки — многочисленные — у всех главных соперников могли дать нам медаль. И, прямо скажем, не особо заслуженную.

Упущенный шанс

Первый круг Шипулин совершенно ожидаемо проигрывал ходом. Йоханнесу Бё он уступил сразу 15 секунд, но после стрельбы норвежца он перестал быть ориентиром, ибо промазал сразу два раза и откатился на второе место. Гонку возглавил Фуркад, допустивший один промах.

Кто ещё начудил на «лёжке», так это Шемпп, настрелявший три штрафных круга. У Шипулина был хороший шанс серьёзно поправить свои позиции, но россиянин промазал один раз. Правда, и такая стрельба дала ему возможность переместиться на восьмое место и чуть приблизиться к лидерам. Цветков, Бабиков и Елисеев так же допустили по промаху, а вот Логинов отработал безукоризненно и поднялся на 13 место.

Ещё на строчку вверх

Фуркад и Бё спокойно катили вдвоём, группа преследования, состоявшая из Фака, Вегера, Пайффера и Л’Абе-Лунда, отставала на 15−20 секунд. Шипулин по дистанции опять начал проигрывать, а вот Елисеев и Логинов свои отставания в 75 секунд сохраняли. На второй огневой рубеж Фуркад и Бё прибыли вместе, причём норвежец решил выбрать себе первую установку.

На сей раз стрельба дуэта лидеров оказалась идеальной. Группа преследования потеряла Вегера, допустившего два промаха, этим воспользовался Шипулин, отработавший без промаха и поднявшийся на седьмое место. Елисеев тоже мог включиться в битву за бронзовую медаль, но последним выстрелом промазал.

Цветков — это похороны?

Шипулин вновь проигрывал лидерам минуту, а Л’Абе-Лунду, идущему третьим, 45 секунд. Это, разумеется, отыгрывалось, тем более тем Шипулиным, которого мы знаем. Но сейчас это был не тот Антон: к отсечке 6,2 км он проиграл норвежцу ещё шесть секунд, да и Фак с Пайффером и Лессером двигались чуть быстрее россиянина.

Промах Фуркада. Промах Бё. Три промаха Л’Абе-Лунда, три промаха Лессера и четыре — Пайффера. Ветрище, поднявшийся на рубеже, заставлял всех творить стрелковые чудеса. В этих условиях единственный штрафной круг Шипулина можно было рассматривать, как успех. Но ещё большим успехом стала идеальная стрельба Цветкова. И он разом оказался на четвёртом месте. И всего в 16 секундах от Фака, который шёл третьим.

Вот таким необычным образом мы получили претендента на медаль. Фак теперь не имел права совершить больше промахов, чем Максим, но при этом было совершенно непонятно, сможет ли Цветков держать скорость. Ответ должна была дать отсечка 8,7 км…

Что это было, Мартен?

И она его дала. Этот отрезок россиянин прошёл даже быстрее дуэта лидеров, но там уже была борьба за золото и никто никуда не спешил. Важнее было, что Максим отыграл три секунды у Фака. И за следующие полкилометра — ещё секунду. Но и группа преследования россиянина была всего в десяти секундах. Теперь нужно было чисто отстрелять.

Но что в это время происходило на рубеже! А там Бё все быстро попал, а Фуркад промазал три первых выстрела. Что это было, Мартен? Но нас интересовала стрельба Фака, а она, к сожалению, оказалась безупречной. Макс попал всё, но стрелял медленно и пропустил вперёд себя Шемппа. Россиянин всё равно был четвёртым, но сразу вслед за ним со штрафного круга выскочил Фуркад и тут же был старший Бё.

Лучше или нет?

Конечно, в такой компании шансов на медаль у нас было не много. Отсечка 11,2 показала, что никто из этой группы не стремится вырваться вперёд, а это значит, что Фак мог быть спокоен за своё серебро. Спустя полкилометра Цветков переместился на шестое место, на нём и финишировал, хотя боролся достойно и в створе уступил Фуркаду всего две секунды.