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14:13 (мск), источник: Р-Спорт

Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Швейцарии

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева победила в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).

Источник: РИА "Новости"

В субботу Кайшева преодолела дистанцию 7,5 км без ошибок на огневых рубежах за 22 минуты 55,7 секунды. Второе и третье места заняли украинки — Ольга Абрамова (без промахов; отставание — 16,2 секунды) и Юлия Журавок (без промахов; +18,3) соответственно.

На четвертой позиции еще одна россиянка Дарья Виролайнен (один промах; +25,7).

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