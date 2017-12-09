9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Швейцарии
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
В субботу Кайшева преодолела дистанцию 7,5 км без ошибок на огневых рубежах за 22 минуты 55,7 секунды. Второе и третье места заняли украинки — Ольга Абрамова (без промахов; отставание — 16,2 секунды) и Юлия Журавок (без промахов; +18,3) соответственно.
На четвертой позиции еще одна россиянка Дарья Виролайнен (один промах; +25,7).