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9 декабря, источник: Чемпионат.com

«Кто не пролил кровь, не может распоряжаться жизнями»

Как ветераны Афгана поддерживают Россию, не забывают Лапшина и Ирину Старых.

Источник: РИА "Новости"

Казаки — за участие

Российские болельщики в Хохфильцен всегда приезжают в большом количестве. Не стал исключением и этот этап. Все места на трассе были заняты заранее. Российских болельщиков больше занимала проблема допуска россиян на Игры. «Что в итоге там решили», — спрашивали они между гонками. Большинство сходилось во мнении, что соревноваться надо во что бы то ни стало.

«Мы, ветераны боевых действий в Афганистане, считаем, что и под олимпийским флагом спортсмены должны выступать, — рассказывает обладатель ордена Красной Звезды, краснодарский казак Иван Пимоненко. — Ни один человек, который проливал кровь, не сказал, что ехать не надо, а это показательно. Только те люди. которые сами нигде не воевали могут легко распоряжаться людскими жизнями.

Поддерживали и Лапшина

На трибуне и трассе россияне были одни из самых заметных действующих лиц. Российские болельщики поддерживали не только спортсменов под триколором, но и бывших россиян. В частности громко скандировали имя Тимофея Лапщина, который уже второй сезон выступает за Южную Корею. Сам спортсмен не раз благодарил за такую поддержку и сказал, что на трассе слышит русский язык вместе со всеми остальными.

Украинская делегация здесь не менее представительна. Болельщики охватывают всё территорию одной из крупнейших стран Европы от Львова до Луганска. Ехали они в Хохфильцен автобусами и поездами благо от Западной Украины Австрия уже совсем не далеко. Наградой за поддержку для них стала блестящая гонка в исполнении Вали Семеренко. Впервые после возвращения из декрета олимпийская чемпионка из Украины попала на цветочную церемонию, заняв четвёртое место.

Всё решит Исполком

Довольны были и финские болельщики шестому месту своей любимицы Кайсы Мякяряйнен. Оказалось, что они специально приехали поддержать финку из Йоэнсуу, города рядом с которым находится биатлонный центр Контиолахти, где живёт и работает российский наставник Анатолий Хованцев. Из россиянок финны больше всех переживают за Екатерину Юрлову-Перхт, которая несколько лет тренируется у Хованцева.

Александр Логинов и Ирина Старых уже знают про свою олимпийскую судьбу, но пока выводов делать не торопятся и выступают в обычном режиме. Александр с двумя кругами штрафа попал в тридцатку лучших, а Ирина на фоне болезни находится ещё не в лучших кондициях. С тремя промахами она не попала в гонку преследования и по сути досрочно завершила этап.

Окончательное решение IBU вынесет в воскресенье после заседания Исполкома на специально созванной пресс-конференции, а потому Логинов и Старых раньше этой даты расположение команды не покинут. Но что бы ни решил IBU, а их олимпийские перспективы продолжают висеть в тумане. Но болельщики на Кубке мира будут их поддерживать как и прежде — от всей души.

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