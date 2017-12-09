«Будет обидно не услышать на Играх российский гимн»

Источник: Спорт-Экспресс

Мария НИКУЛАШКИНА

из Хохфильцена

РОССИЯНЕ

Максим ЦВЕТКОВ:

— Все равно есть внутреннее ощущение обиды. Но мы люди, скажем так, подневольные. Нам скажут поехали — мы поедем, скажут не ехать — не поедем. Сейчас стоит задуматься о другом, о нашей форме. Она все-таки неидеальна.

— Вы сказали об обиде. Обиде на что?

— Я очень надеюсь, что у нас на Олимпиаде будет хороший результат. Очень хороший. И будет обидно не услышать российский гимн. Но мое мнение таково, что нужно ехать, бороться и показывать результат.

Антон БАБИКОВ

— Многие считают, что патриотизм заключается исключительно в знании цветов своего флага. Лично для меня патриотизм — это что-то внутри, он не обязательно должен быть связан с символикой. Есть тысячи примеров того, как люди геройски бились за страну, не имея на себе никаких флагов. Главное то, во что они верили. Но для многих это не так. Но у многих людей иные мысли. Они считают, что во всем этом виноваты спортсмены.

— То есть для себя вы решили, что поедете выступать под нейтральным флагом, если пригласит МОК?

— Для себя я решил, что спортсмены ни в чем не виноваты. Если мы сейчас не поедем, пройдет два года, и следующим спортсменам придется выбирать, патриоты они или нет.

— Насколько для вас важна формулировка «Олимпийский спортсмен из России», под которой в Пхенчхане смогут выступить нейтральные атлеты?

— Для меня это просто значок. Все равно хоть какое-то упоминание России тоже имеет небольшой вес. Я болел за Шубенкова, и для меня было нисколько не важно, что на нем сейчас нет флага. Для меня он все равно российский спортсмен, он — герой. И он уж точно не виноват в том, что ему не дали надеть флаг. Так же никто из нас не виноват в том, что сейчас встал такой выбор.

Александр ЛОГИНОВ:

— Сейчас проходят соревнования, и больше всего мыслей должно быть о гонках и тренировочном процессе. По-другому, мне кажется, не может быть. И о политике думать сейчас надо меньше всего. Если думать не о соревнованиях, а о чем-то другом… Погонишься за двумя зайцами, даже в мыслях, ничего не получится. Надо настраиваться именно на гонки.

Матвей ЕЛИСЕЕВ:

— От нас пока еще не все зависит. Трудно с чем-то определяться. Еще будет комиссия IBU. Там тоже будут что-то решать. Пока ждем, готовимся, работаем, выступаем по максимуму, как можем.

— Вас не задевает, что выступать придется под олимпийским флагом?

— У меня не было времени обдумать это до конца. Как раз гоночный уик-энд начался, не до этого.

Светлана МИРОНОВА:

— Я стараюсь не читать новости и концентрироваться на гонках. Это решение МОК, и я стараюсь не думать об этом. Просто делаю свою работу, и все.

Ольга ПОДЧУФАРОВА:

— Думаю, что стоит ехать. Но ситуация такова: у нас есть команда и мы вместе с руководством должны принимать какое-то решение. Раз нам дают такую возможность, ехать стоит. Другое дело, что на сегодняшний день меня интересуют только эта и следующая гонка. Загадывать на два месяца вперед дело неблагодарное. По опыту наших спортсменов из летних видов спорта мы знаем, как долго длился это процесс. Сейчас нет никакого смысла лишний раз трепать себе нервы.

ИНОСТРАНЦЫ

Мартен ФУРКАД (Франция):

— Я думаю, что Россия допустила ошибку и была наказана за это. Но «чистые» спортсмены не должны страдать. Если они могут выступать — должны это делать, — сказал Фуркад после спринта в Хохфильцене, в котором занял второе место.

— Вы изменили свое мнение о российских спортсменах — Антоне Шипулине и остальных?

— Я не менял мнения из-за ситуации вокруг МОК. Я потерял веру в них из-за ситуации с церемонией награждения на прошлогоднем чемпионате мира. Думаю, это не та реакция, которую нужно показывать, когда борешься с допингом.

Йоханнес БЕ (Норвегия):

— Для спорта важно, чтобы он оставался чистым. Думаю, МОК принял правильное решение, ведь у них были все факты и информация. Я не судья, и могу оценивать ситуацию только по тому, что они говорят. Я особо ничего не могу сделать. Сочувствую россиянам.

Тимофей ЛАПШИН (Корея):

— Конечно, это не очень хорошо. Но я считаю, что ехать все равно надо. Спортсмены готовились. Некоторые всю жизнь. Они хотят выступить и показать достойный результат, вне зависимости от флага. Понятно, что было бы хорошо, если бы был российский флаг, но так вот получается. Все равно, считаю, надо ехать.

Яков ФАК (Словения):

— На мой взгляд, все разговоры о допинге в биатлоне — это очень плохо для нашего спорта. Я не судья и не жюри. Я не знаю, что именно происходило. Но уверен, что инстанции, которые ответственны за вынесение наказания или не вынесения наказания, должны делать свою работу максимально хорошо. Надеюсь, что они сделали все справедливо. Главное — справедливость для спортсменов. Никто не должен оказываться в заведомо худшем положении только потому что он из какой-то определенной страны.

— Как вы думаете, российским спортсменам будет сложнее выступать под нейтральным флагом?

— Для меня это сложный вопрос. Лучше спросить у них. Но, пожалуй, для каждого лучше соревноваться под своим собственным флагом.

— Вы в свое время тоже отказались от флага родной страны, чтобы продолжать выступать.

— Да. Это было очень сложно. Но необходимо для моей карьеры. В Федерации биатлона Хорватии в то время оказались неверные люди. Я не получал никакой поддержки, поэтому потребовалось что-то менять.

Доротея ВИРЕР (Италия):

— Всегда плохо для спорта, когда возникает такая тема. Это не наша, спортсменов, проблема. К тому же, считаю, это не лучший вариант для тех биатлонистов, кто не делал ничего плохого. Конечно, для меня хорошо, что спортсмены, принимавшие допинг, исключены. Но для других девчонок, особенно молодых, которые мне очень нравятся, это не особо приятно. Это может негативно сказаться на их мотивации.

— На ваш взгляд, соревноваться на Олимпиаде без своего собственного флага — большая проблема?

— Конечно, когда можешь представлять свою страну, испытываешь особую гордость. Для них все будет по-другому. При этом мы выступаем и каждый за себя. Возможно, они и в таких обстоятельствах проведут хорошие гонки.

Дарья ДОМРАЧЕВА (Белоруссия):

— По-моему, вопрос решен — спортсмены поедут и будут соревноваться. Наверное, это самое главное.

— А тот факт, что они будут соревноваться без флага и гимна? Насколько эти атрибуты важны на Олимпиаде?

— Конечно, это важно. Это дополнительная мотивация и большой толчок — понимать, что ты выступаешь не только за себя, но и за свою страну. Но я думаю, что те, кто поедут на Олимпийские игры в Корею даже под нейтральным флагом, будут нести ту же ответственность, понимать, что вся Россия у них за спиной и ощущать поддержку в полной мере.

— С кем-то из российской сборной вы ситуацию с допуском на Олимпиаду обсуждали?