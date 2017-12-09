«Будет обидно не услышать на Играх российский гимн»
Спецкор «СЭ» на этапе Кубка мира в Хохфильцене выяснила, как биатлонисты — российские и зарубежные — относятся к перспективе выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Спецкор «СЭ» на этапе Кубка мира в Хохфильцене выяснила, как биатлонисты — российские и зарубежные — относятся к перспективе выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Мария НИКУЛАШКИНА
из Хохфильцена
РОССИЯНЕ
Максим ЦВЕТКОВ:
— Все равно есть внутреннее ощущение обиды. Но мы люди, скажем так, подневольные. Нам скажут поехали — мы поедем, скажут не ехать — не поедем. Сейчас стоит задуматься о другом, о нашей форме. Она
— Вы сказали об обиде. Обиде на что?
— Я очень надеюсь, что у нас на Олимпиаде будет хороший результат. Очень хороший. И будет обидно не услышать российский гимн. Но мое мнение таково, что нужно ехать, бороться и показывать результат.
Антон БАБИКОВ
— Многие считают, что патриотизм заключается исключительно в знании цветов своего флага. Лично для меня патриотизм — это
— То есть для себя вы решили, что поедете выступать под нейтральным флагом, если пригласит МОК?
— Для себя я решил, что спортсмены ни в чем не виноваты. Если мы сейчас не поедем, пройдет два года, и следующим спортсменам придется выбирать, патриоты они или нет.
— Насколько для вас важна формулировка «Олимпийский спортсмен из России», под которой в Пхенчхане смогут выступить нейтральные атлеты?
— Для меня это просто значок. Все равно хоть
Александр ЛОГИНОВ:
— Сейчас проходят соревнования, и больше всего мыслей должно быть о гонках и тренировочном процессе.
Матвей ЕЛИСЕЕВ:
— От нас пока еще не все зависит. Трудно с
— Вас не задевает, что выступать придется под олимпийским флагом?
— У меня не было времени обдумать это до конца. Как раз гоночный
Светлана МИРОНОВА:
— Я стараюсь не читать новости и концентрироваться на гонках. Это решение МОК, и я стараюсь не думать об этом. Просто делаю свою работу, и все.
Ольга ПОДЧУФАРОВА:
— Думаю, что стоит ехать. Но ситуация такова: у нас есть команда и мы вместе с руководством должны принимать
ИНОСТРАНЦЫ
Мартен ФУРКАД (Франция):
— Я думаю, что Россия допустила ошибку и была наказана за это. Но «чистые» спортсмены не должны страдать. Если они могут выступать — должны это делать, — сказал Фуркад после спринта в Хохфильцене, в котором занял второе место.
— Вы изменили свое мнение о российских спортсменах — Антоне Шипулине и остальных?
— Я не менял мнения
Йоханнес БЕ (Норвегия):
— Для спорта важно, чтобы он оставался чистым. Думаю, МОК принял правильное решение, ведь у них были все факты и информация. Я не судья, и могу оценивать ситуацию только по тому, что они говорят. Я особо ничего не могу сделать. Сочувствую россиянам.
Тимофей ЛАПШИН (Корея):
— Конечно, это не очень хорошо. Но я считаю, что ехать все равно надо. Спортсмены готовились. Некоторые всю жизнь. Они хотят выступить и показать достойный результат, вне зависимости от флага. Понятно, что было бы хорошо, если бы был российский флаг, но так вот получается. Все равно, считаю, надо ехать.
Яков ФАК (Словения):
— На мой взгляд, все разговоры о допинге в биатлоне — это очень плохо для нашего спорта. Я не судья и не жюри. Я не знаю, что именно происходило. Но уверен, что инстанции, которые ответственны за вынесение наказания или не вынесения наказания, должны делать свою работу максимально хорошо. Надеюсь, что они сделали все справедливо. Главное — справедливость для спортсменов. Никто не должен оказываться в заведомо худшем положении только потому что он из
— Как вы думаете, российским спортсменам будет сложнее выступать под нейтральным флагом?
— Для меня это сложный вопрос. Лучше спросить у них. Но, пожалуй, для каждого лучше соревноваться под своим собственным флагом.
— Вы в свое время тоже отказались от флага родной страны, чтобы продолжать выступать.
— Да. Это было очень сложно. Но необходимо для моей карьеры. В Федерации биатлона Хорватии в то время оказались неверные люди. Я не получал никакой поддержки, поэтому потребовалось
Доротея ВИРЕР (Италия):
— Всегда плохо для спорта, когда возникает такая тема. Это не наша, спортсменов, проблема. К тому же, считаю, это не лучший вариант для тех биатлонистов, кто не делал ничего плохого. Конечно, для меня хорошо, что спортсмены, принимавшие допинг, исключены. Но для других девчонок, особенно молодых, которые мне очень нравятся, это не особо приятно. Это может негативно сказаться на их мотивации.
— На ваш взгляд, соревноваться на Олимпиаде без своего собственного флага — большая проблема?
— Конечно, когда можешь представлять свою страну, испытываешь особую гордость. Для них все будет
Дарья ДОМРАЧЕВА (Белоруссия):
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— А тот факт, что они будут соревноваться без флага и гимна? Насколько эти атрибуты важны на Олимпиаде?
— Конечно, это важно. Это дополнительная мотивация и большой толчок — понимать, что ты выступаешь не только за себя, но и за свою страну. Но я думаю, что те, кто поедут на Олимпийские игры в Корею даже под нейтральным флагом, будут нести ту же ответственность, понимать, что вся Россия у них за спиной и ощущать поддержку в полной мере.
— С
— Если честно, нет. Я думаю, им хватает уже обсуждений. Вообще, я думаю, эту тему хватит уже мусолить. Нужно дать ребятам возможность спокойно готовиться и выступать на соревнованиях. Хватим им уже новостей и вопросов по этому поводу. Хочу пожелать им перешагнуть все это и сражаться, бороться, готовиться к предстоящим стартам.