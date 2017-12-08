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19:40 (мск), источник: ТАСС

Домрачева: Атлеты РФ даже в нейтральном статусе будут представлять на Играх-2018 Россию

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены, даже выступая на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе, будут представляют свою страну. Такое мнение журналистам высказала трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, что не позволит сборной России выступить на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, будут приглашены к участию в статусе «олимпийцев из России».

«Самое главное, что спортсмены едут и будут соревноваться, — сказала Домрачева. — Конечно, флаг, гимн — это важно, это дополнительная мотивация, поскольку ты понимаешь, что представляешь не только себя, но и всю страну. Но, думаю, даже выступая под нейтральным флагом, все спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, будут нести всю ту же ответственность за команду и понимать, что за их плечами — вся Россия».

Спортсменка отметила, что ей сложно оценить справедливость вынесенного решения, поскольку она не знает всех нюансов разбирательств. «Новости постоянно появлялись и уследить за всеми было сложно, поскольку соревновательный сезон уже начался», — отметила она.

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