Домрачева: Атлеты РФ даже в нейтральном статусе будут представлять на Играх-2018 Россию

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, что не позволит сборной России выступить на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, будут приглашены к участию в статусе «олимпийцев из России».

«Самое главное, что спортсмены едут и будут соревноваться, — сказала Домрачева. — Конечно, флаг, гимн — это важно, это дополнительная мотивация, поскольку ты понимаешь, что представляешь не только себя, но и всю страну. Но, думаю, даже выступая под нейтральным флагом, все спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, будут нести всю ту же ответственность за команду и понимать, что за их плечами — вся Россия».