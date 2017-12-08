Миронова может — она в десятке. А побеждают те, кто нам не нужен
«Советский спорт» подводит итоги женского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Советский спорт» подводит итоги женского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
БЕЛЫЙ АД
Глядя на стартующую в снежной пелене Анаис Шевалье, сразу закралась тревога за наших девушек. Они традиционно не покоряют биатлонный мир своими скоростными качествами, а по ходу этапа в Эстерсунде к этому добавились еще и проблемы в стрельбе. В общем, порывистый ветер и огромные сугробы на трассе не настраивали на позитив.
Было ясно, что если погода не изменится, преимущество получат биатлонистки, заявленные в первых номерах. А у нас там стартовали Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова. Соперницы промахивались одна за другой, поэтому рассчитывать на то, что сия чаша обойдет россиянок, не приходилось.
Но скептицизм был поставлен на паузу, когда сначала Подчуфарова, а затем и Акимова закрыли все свои мишени в стрельбе лежа и заняли верхние строчки протокола. При этом было понятно, что элита стартует позже, но метель и ветер никуда не делись, поэтому надежда на успех начала отчетливо давить на мозжечок.
В РАЗНЫХ ДИВИЗИОНАХ
Возможно, это сказалось на скорости Подчуфаровой. В ее неспешном перемещении в пространстве читался акцент на чистую стрельбу. Думается, Ольга может быть собой довольна, оба рубежа она прошла с нулем, а финальный результат был не так важен, учитывая физическое состояние, в котором она пребывает.
Наблюдая за Акимовой, как раз казалось, что она летит на
Они промахивались, мотали круги, но на всех контрольных отметках везли россиянкам космические отрывы. Дениз Херманн в очередной раз казалась человеком с другой планеты. В этот раз стрельба ей не удалась, и это не стало неожиданностью. Но даже с четырьмя кругами она оказалась быстрее Подчуфаровой с нулем!
Лаура Дальмайер, вернувшаяся на трассу после простуды, не справилась с лежкой, отправив мимо два выстрела. Да и ходом
ОНИ НАМ БЫЛИ НЕ НУЖНЫ
Тем временем на трассе появились те, кто чисто теоретически мог бежать за нас. Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина в своем стиле яростно атаковали на трассе и очень быстро стреляли. Им не мешали даже отдаленные стартовые номера, мокрый снег и порывистый ветер на стрельбище.
В итоге, как только Домрачева покинула второй огневой рубеж, мы получили имя победителя. Если Дарья не промахивается, в 90% случаев это победа. Кузьмина допустила одну ошибку на огневых рубежах и на финише проиграла белорусской биатлонистке чуть больше двадцати секунд.
Опытнейшая Кайса Макарайнен по традиции великолепно шла по дистанции, но точности ей в очередной раз не хватило — два промаха и только шестое место. А вот главный
Впрочем, для россиянок все закончилось не так уж и плохо. Екатерина Юрлова стала одиннадцатой, а могла бы заехать в цветы, если бы не допустила ошибку на стойке. Сейчас по балансу скорости и качества стрельбы она лучшая в сборной России. И это знак для тренерского штаба. Человек, который готовился к сезону самостоятельно и совсем недавно вернулся после рождения ребенка, объезжает всех, кто находился на централизованной подготовке.
Но самая главная бомба для российских болельщиков рванула под конец гонки. Светлана Миронова, стартовавшая 89-й и практически не попадавшая в кадры телетрансляции, на финише оказалась девятой с одним промахом. Нельзя сказать, что ее скорость удивила. Все знают, что Света может. Но к ее уверенности и стабильности есть масса вопросов. А такая гонка в очередной раз дает нам надежду, что перед главным стартом четырехлетия у России появилась биатлонистка, которая не мучается на трассе.
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|8.12.2017, 16:15
|Хохфильцен (Австрия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|22.40,2
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+22,1
|3
|Доротея Вирер
|Италия
|+30,6
|4
|Вита Семеренко
|Украина
|+35,2
|5
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+47,5
|6
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+49,5
|7
|Анаис Бескон
|Франция
|+53,0
|8
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+56,0
|9
|Светлана МИРОНОВА
|Россия
|+57,3
|10
|Селия Эмонье
|Франция
|+58,7