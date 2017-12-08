Миронова может — она в десятке. А побеждают те, кто нам не нужен

Источник: Советский спорт

БЕЛЫЙ АД

Глядя на стартующую в снежной пелене Анаис Шевалье, сразу закралась тревога за наших девушек. Они традиционно не покоряют биатлонный мир своими скоростными качествами, а по ходу этапа в Эстерсунде к этому добавились еще и проблемы в стрельбе. В общем, порывистый ветер и огромные сугробы на трассе не настраивали на позитив.

Было ясно, что если погода не изменится, преимущество получат биатлонистки, заявленные в первых номерах. А у нас там стартовали Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова. Соперницы промахивались одна за другой, поэтому рассчитывать на то, что сия чаша обойдет россиянок, не приходилось.

Но скептицизм был поставлен на паузу, когда сначала Подчуфарова, а затем и Акимова закрыли все свои мишени в стрельбе лежа и заняли верхние строчки протокола. При этом было понятно, что элита стартует позже, но метель и ветер никуда не делись, поэтому надежда на успех начала отчетливо давить на мозжечок.

В РАЗНЫХ ДИВИЗИОНАХ

Возможно, это сказалось на скорости Подчуфаровой. В ее неспешном перемещении в пространстве читался акцент на чистую стрельбу. Думается, Ольга может быть собой довольна, оба рубежа она прошла с нулем, а финальный результат был не так важен, учитывая физическое состояние, в котором она пребывает.

Наблюдая за Акимовой, как раз казалось, что она летит на ковре-вертолете мимо радуги, но это было обманчивое впечатление. Да, она отстреляла чисто, и какое-то время занимала промежуточное первое место на финише, но на трассе появлялось все больше и больше девушек, которые, как выяснялось, бежали гораздо быстрее.

Они промахивались, мотали круги, но на всех контрольных отметках везли россиянкам космические отрывы. Дениз Херманн в очередной раз казалась человеком с другой планеты. В этот раз стрельба ей не удалась, и это не стало неожиданностью. Но даже с четырьмя кругами она оказалась быстрее Подчуфаровой с нулем!

Лаура Дальмайер, вернувшаяся на трассу после простуды, не справилась с лежкой, отправив мимо два выстрела. Да и ходом чего-то выдающегося не показала, но все равно на финише с большим запасом опередила Акимову. И это очень расстраивает, ведь Татьяна — лидер нашей сборной, а глядя на результаты, получается так, что Россия и Германия в женском биатлоне играют в разных дивизионах.

ОНИ НАМ БЫЛИ НЕ НУЖНЫ

Тем временем на трассе появились те, кто чисто теоретически мог бежать за нас. Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина в своем стиле яростно атаковали на трассе и очень быстро стреляли. Им не мешали даже отдаленные стартовые номера, мокрый снег и порывистый ветер на стрельбище.

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В итоге, как только Домрачева покинула второй огневой рубеж, мы получили имя победителя. Если Дарья не промахивается, в 90% случаев это победа. Кузьмина допустила одну ошибку на огневых рубежах и на финише проиграла белорусской биатлонистке чуть больше двадцати секунд.

Опытнейшая Кайса Макарайнен по традиции великолепно шла по дистанции, но точности ей в очередной раз не хватило — два промаха и только шестое место. А вот главный секс-символ женского биатлона Доротея Вирер сумела избежать большого количества ошибок и вскочить на третью строчку пьедестала.

Впрочем, для россиянок все закончилось не так уж и плохо. Екатерина Юрлова стала одиннадцатой, а могла бы заехать в цветы, если бы не допустила ошибку на стойке. Сейчас по балансу скорости и качества стрельбы она лучшая в сборной России. И это знак для тренерского штаба. Человек, который готовился к сезону самостоятельно и совсем недавно вернулся после рождения ребенка, объезжает всех, кто находился на централизованной подготовке.