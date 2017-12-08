Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Хохфильцене, Шипулин — девятый
Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Словения).
Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Словения).
Второе место занял француз Мартен Фуркад. Третьим стал словенец Яков Фак. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Антон Шипулин, ставший девятым.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.18,4 (0).
2. Мартен Фуркад (Франция) — +12,1 (0).
3. Яков Фак (Словения) — +35,4 (0).
4. Симон Шемпп (Германия) — +46,6 (1).
5. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) — +52,0 (0).
6. Арнд Пайффер (Германия) — +56,0 (0).
7. Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.00,6 (1).
8. Эрик Лессер (Германия) — +1.01,0 (1).
9. Антон Шипулин (Германия) — +1.06,1 (1).
9. Филипп Наврат (Германия) — +1.06,1 (0).
11. Юлиан Эберхард (Австрия) — +1.13,6 (1)…
17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.27,9 (1)…
20. Максим Цветков (Россия) — +1.32,3 (1)…
29. Александр Логинов (Россия) — +1.49,6 (2)…
30. Антон Бабиков (Россия) — +1.56,6 (0)…
54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.37,8 (3).