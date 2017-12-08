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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Хохфильцене, Шипулин — девятый

Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Словения).

Источник: РИА "Новости"

Второе место занял француз Мартен Фуркад. Третьим стал словенец Яков Фак. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Антон Шипулин, ставший девятым.

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Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.18,4 (0).
2. Мартен Фуркад (Франция) — +12,1 (0).
3. Яков Фак (Словения) — +35,4 (0).
4. Симон Шемпп (Германия) — +46,6 (1).
5. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) — +52,0 (0).
6. Арнд Пайффер (Германия) — +56,0 (0).
7. Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.00,6 (1).
8. Эрик Лессер (Германия) — +1.01,0 (1).
9. Антон Шипулин (Германия) — +1.06,1 (1).
9. Филипп Наврат (Германия) — +1.06,1 (0).
11. Юлиан Эберхард (Австрия) — +1.13,6 (1)…
17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.27,9 (1)…
20. Максим Цветков (Россия) — +1.32,3 (1)…
29. Александр Логинов (Россия) — +1.49,6 (2)…
30. Антон Бабиков (Россия) — +1.56,6 (0)…
54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.37,8 (3).

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