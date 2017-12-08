Первые эстафетные гонки биатлонного сезона пройдут на этапе в Хохфильцене

Источник: ИТАР-ТАСС

Стартовый этап сезона в шведском Эстерсунде не принес сборной России призовых мест в восьми гонках. В Австрии второй раз в сезоне пройдут спринт и гонка преследования, тогда как эстафетные гонки состоятся впервые — в Эстерсунде биатлонисты начали сезон смешанными эстафетами.

После этапа в Эстерсунде тренеры сборной России внесли незначительные изменения в состав команды. Вернулась в команду Ирина Старых, после операции набиравшая форму на сборе в австрийском Обертиллиахе. Старых заменила Дарью Виролайнен, которая, как и Алексей Волков, выступит на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. При этом не исключено, что Волков 10 декабря попадет в состав эстафетной команды в Хохфильцене — в этой дисциплине он является олимпийским чемпионом Сочи и чемпионом мира 2017 года.

В мужской команде России в Хохфильцене выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов и Матвей Елисеев, в женской — Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Светлана Миронова.

8 декабря в Хохфильцене пройдут спринтерские гонки (мужская — 13:30 мск, женская — 16:15), 9 декабря — гонки преследования (14:15 и 16:45). На воскресенье запланированы эстафеты — мужская в 13:30, женская — 16:10.

Пока лидерство у Франции

После стартового этапа лидерство в общем зачете захватили французы Мартен Фуркад и Жюстен Бреза. И если многолетний лидер мужского биатлона стал победителем гонки преследования, то 21-летняя Бреза, которая является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в эстафетах, дважды уступила немке Денизе Херрманн — в спринте и гонке преследования, однако возглавила общий зачет благодаря более успешному выступлению в индивидуальной гонке.

Читайте также IBU готов рассмотреть обвинения в адрес президента Союза биатлонистов России Кравцова

Антон Шипулин в мужском общем зачете занимает 14-е место, лучшей среди россиянок по итогам соревнований в Эстерсунде стала Юрлова (20-е место).

Хохфильцен является одной из самых известных точек в биатлонном календаре. Этап в восточном Тироле вошел в программу стартового сезона Кубка мира в 1977 году, причем 40 лет назад здесь в рамках этого соревнования состоялся чемпионат мира. Мировое первенство прошло в Хохфильцене также в 1998, 2005 и 2017 гг, несколько раз расположенный на высоте около 1000 метров тирольский городок из-за переносов соревнований принимал по два кубковых этапа за сезон.