«Все предпочитают мочить русских»: биатлонный мир — об отстранении России

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«Ира Старых была нашей главной надежной»

Первая тренировка сборной России в Австрии проходила в обычном режиме. Не было косых взглядов соперников, скандирований болельщиков doping team и каких-то внеплановых акций. Ирина Старых и Александр Логинов спокойно готовились к стартам, стараясь избегать лишних комментариев для прессы. Поддержать российскую сборную приехали председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов и член правления Александр Пак. «Спортсменам нежелательно говорить на эту тему, — сказал Барнашов, — но ваша работа брать комментарии, так что пробуйте».

В итоге согласился пообщаться только один из тренеров нашей команды. «Конечно, давление ощущается, — сказал он корреспонденту “Чемпионата”, — но нужно подождать каким будет решение в итоге. Пока Логинов и Старых готовы выступать, но если их отстранят — это будет трагедия. Ира — наша главная надежда на Олимпиаду. Она способна надёжно закрыть обе эстафеты и побороться за медали в личных гонках, но такое решение лишает её надежды и мотивации».

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«С 2013 года мне не дали работать со всеми лучшими спортсменками»

Официальные лица IBU и тренеры большинства иностранных команд отказываются от комментариев. «Я уже говорил вашим коллегам из Германии, что не хочу комментировать эту ситуацию», — говорит тренер норвежской команды Зигфрид Мазе. Исполнительный директор IBU Николь Рёш появилась на стрельбище, но на главные вопросы также не ответила. «IBU получил документы по отстранённым российским спортсменкам? Когда состоится заседание Исполкома?».

Я не могу сейчас комментировать эти вопросы. После соревнований в воскресенье состоится пресс-конференция, где вы всё узнаете. Большей частью такой позиции придерживались и все иностранные специалисты, но только не Вольфганг Пихлер. Экс-наставник сборной России в очередной раз заявил о своей чистоте и готовности бороться за честное имя. Николь Реш

«Александр, вы всё это время были с нами, — справедливо заметил Пихлер. — Я помню, как мы обсуждали прогресс нашей сборной на предолимпийской неделе в Сочи, когда вместе ехали по канатной дороге. Вы тогда критиковали меня, но в 2012 году наша команда была достаточно хороша и завоевала кубок Наций. Через год у нас была медаль чемпионата мира. Я старался развивать всех спортсменок, но с 2013 года мне не позволяли работать со всеми лучшими в сборной России по моей программе. Зато в Швеции мне дали полный карт-бланш. Я работаю по моей программе, и это даёт результат в шведской команде».

«Это напоминает трибуналы по Югославии»

Вступать в долгий диспут с наставником не хотелось. Тогда четыре года назад мы проговорили три часа и в итоге пришли к согласию по многим вопросам. К счастью, нашлись люди готовые поддержать Россию. «Президент Олимпийского комитета Болгарии Стефка Костадинова вчера сказала, что чистые российские спортсмены должны иметь право выступать под флагом своей страны, — заметил лучший тренер в истории болгарского биатлона Боран Хаджиев. — Это мнение разделяют и многие мои коллеги, но бояться высказать прямо. Я же скажу, что в этом деле была примешала политическая составляющая. Доказательств вины России явно недостаточно для таких жёстких мер, но в то же время я считаю, что ваши атлеты должны выступать и радовать болельщиков».

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У словенских журналистов схожая точка зрения. «Допинговыми манипуляциями занимались многими, но так жёстко взялись за вас именно по политическим причинам. Наш соотечественник Урош Велепец тренировал Тею Грегорин в то время, когда её дисквалифицировали. Она собрала пресс-конференцию, сказала, что даст ответ позже и исчезла. Но эта история никому не интересна. Все предпочитают мочить русских. Это напоминает трибуналы по войне в Югославии, где все стороны были хороши, а в 80 процентах осудили сербов. Желаем вам держаться и достойно защитить себя».

Следующим этапом защиты будет Исполком IBU 9—10 декабря . Вряд ли Андерс Бессеберг и его коллеги перейдут к более радикальным действиям, чем МОК. Как стало известно спецкору «Чемпионата», финал Кубка мира в Тюмени отменён не будет. Скорее всего и не отстранят нашу команду, но усечение квоты женской сборной висит реальной угрозой. И те, кто молчат, видимо жаждут крови и хотят получить больше, чем имеют.