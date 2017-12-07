«Все предпочитают мочить русских»: биатлонный мир — об отстранении России
Словенцы вспоминают войну в Югославии, болгары оказывают поддержку, наши молчат, а Пихлер защищает себя.
Словенцы вспоминают войну в Югославии, болгары оказывают поддержку, наши молчат, а Пихлер защищает себя.
«Ира Старых была нашей главной надежной»
Первая тренировка сборной России в Австрии проходила в обычном режиме. Не было косых взглядов соперников, скандирований болельщиков doping team и
В итоге согласился пообщаться только один из тренеров нашей команды. «Конечно, давление ощущается, — сказал он корреспонденту “Чемпионата”, — но нужно подождать каким будет решение в итоге. Пока Логинов и Старых готовы выступать, но если их отстранят — это будет трагедия. Ира — наша главная надежда на Олимпиаду. Она способна надёжно закрыть обе эстафеты и побороться за медали в личных гонках, но такое решение лишает её надежды и мотивации».
«С 2013 года мне не дали работать со всеми лучшими спортсменками»
Официальные лица IBU и тренеры большинства иностранных команд отказываются от комментариев. «Я уже говорил вашим коллегам из Германии, что не хочу комментировать эту ситуацию», — говорит тренер норвежской команды Зигфрид Мазе. Исполнительный директор IBU Николь Рёш появилась на стрельбище, но на главные вопросы также не ответила. «IBU получил документы по отстранённым российским спортсменкам? Когда состоится заседание Исполкома?».
Я не могу сейчас комментировать эти вопросы. После соревнований в воскресенье состоится пресс-конференция, где вы всё узнаете. Большей частью такой позиции придерживались и все иностранные специалисты, но только не Вольфганг Пихлер. Экс-наставник сборной России в очередной раз заявил о своей чистоте и готовности бороться за честное имя.
«Александр, вы всё это время были с нами, — справедливо заметил Пихлер. — Я помню, как мы обсуждали прогресс нашей сборной на предолимпийской неделе в Сочи, когда вместе ехали по канатной дороге. Вы тогда критиковали меня, но в 2012 году наша команда была достаточно хороша и завоевала кубок Наций. Через год у нас была медаль чемпионата мира. Я старался развивать всех спортсменок, но с 2013 года мне не позволяли работать со всеми лучшими в сборной России по моей программе. Зато в Швеции мне дали полный
«Это напоминает трибуналы по Югославии»
Вступать в долгий диспут с наставником не хотелось. Тогда четыре года назад мы проговорили три часа и в итоге пришли к согласию по многим вопросам. К счастью, нашлись люди готовые поддержать Россию. «Президент Олимпийского комитета Болгарии Стефка Костадинова вчера сказала, что чистые российские спортсмены должны иметь право выступать под флагом своей страны, — заметил лучший тренер в истории болгарского биатлона Боран Хаджиев. — Это мнение разделяют и многие мои коллеги, но бояться высказать прямо. Я же скажу, что в этом деле была примешала политическая составляющая. Доказательств вины России явно недостаточно для таких жёстких мер, но в то же время я считаю, что ваши атлеты должны выступать и радовать болельщиков».
У словенских журналистов схожая точка зрения. «Допинговыми манипуляциями занимались многими, но так жёстко взялись за вас именно по политическим причинам. Наш соотечественник Урош Велепец тренировал Тею Грегорин в то время, когда её дисквалифицировали. Она собрала
Следующим этапом защиты будет Исполком IBU