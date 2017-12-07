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20:52 (мск), источник: ТАСС

Старых опровергла слова Родченкова о том, что Прохоров предлагал ей деньги за молчание

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Биатлонистка Ирина Старых опровергла слова Григория Родченкова о том, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров предлагал ей деньги за молчание об употреблении допинга.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Заявление Родченкова о том, что я получала какие-то деньги от Прохорова — ложь. Никаких денег я не получала», — сказала Старых ТАСС.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Родченков в официальных показаниях комиссии Самуэля Шмида сообщил, что Прохоров «заплатил миллионы», чтобы Старых хранила молчание.

В июле 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Дениса Освальда, занималась перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Шмида расследовала причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

По итогам решений данных комиссий 5 декабря МОК вынес решение приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), отстранив сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. При этом отдельные российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

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