Гросс: У нас проблема с допуском только у Логинова. Пока не знаю, как её решить

«Я надеюсь, что решения МОК по допуску российских спортсменов под нейтральным флагом будут объективными. Что касается недопуска спортсменов, отбывших дисквалификации за допинг, то я готов понять это решение, если оно коснётся всех участников летних и зимних Игр. В нашей команде проблема только с Александром Логиновым. Пока не знаю, как её решить. На этапе Кубка мира в Хохфильцене он выступит, а дальше посмотрим. Мы только в начале обсуждения этого момента. Все стороны обсуждают эти правила, и они могут измениться. Посмотрим, окончательные выводы делать рано», — передаёт слова Гросса корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.