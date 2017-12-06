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22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Фуркад: Россия понесла адекватное наказание

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение МОК разрешить российским спортсменам выступать на Играх-2018 только под нейтральным флагом.

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«Если бы МОК бездействовал, то это было бы некорректно, учитывая все собранные доказательства. С другой стороны, полное отстранение всех россиян было бы унижением и наказанием, выходящим за рамки спортивных ценностей. Пусть некоторые недовольны решением и считают его слишком мягким, но это единственно приемлемый вариант действий со стороны МОК. Не буду кривить душой и говорить, что сильно удивлён. Такая тенденция наблюдалась в последние несколько дней. Оцениваю решение положительно. Россия понесла адекватное наказание за нарушения, допущенные в прошлом, в том числе в Сочи, а тем атлетам, которые не были вовлечены в эту систему, разрешили участвовать в Играх.

Что касается нашего вида спорта, то я не знаю, по каким критериям комиссия будет определять, имеют ли право те или иные российские биатлонисты соревноваться на Олимпиаде. Нам неизвестно, кто из россиян будет допущен до Пхёнчхана. Я немного знаком с председателем комиссии МОК мадам Фурнейрон по её работе в министерстве спорта и думаю, что она справится со своей миссией и сможет определить, насколько чист тот или иной спортсмен», — приводит слова Фуркада L’Equipe.

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