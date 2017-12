Ребята, Вы будете смеяться , но Вольфганг Пихлер на Олимпиаду не едет!!! Если следовать требованиям МОК !!! ????Он же тренер допингисток из сборной России!!! То же касается его бравых помощников ???и других иностранных тренеров грязных русских спортсменов!!!! Во всех видах спорта!!! Огонь!!! Кажется , решение МОК трещит по швам!!!! Чёта будут дописывать по ходу пьесы!!! ?Русский лес рубят - европейские и американские щепки летят - мимо Кореи!!!! Умора!!!! Да здравствует Лозаннский КАС !!!! Огнище!!!!????????????????????????????????????????????????????????? #биатлонсдмитриемгуберниевым

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Dec 6, 2017 at 7:22am PST