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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Родченков: Показатели Зайцевой были аномальны, она постоянно принимала допинг

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что российская биатлонистка Ольга Зайцева неоднократно принимала допинг.

Источник: РИА "Новости"

«Мы провели несколько встреч с заместителем директора Центра спортивной подготовки Ириной Родионовой, отвечавшей за связь с рядом спортсменов. В том числе говорили о Зайцевой. Эта спортсменка лично пришла на встречу, на которой мы обсуждали её аномальные показатели паспорта крови. Они были вызваны постоянным приёмом стимулирующих веществ. Зайцева понимала, что эта аномалия может стоить ей возможности участвовать в Олимпийских играх — 2014», — приводит текст письма Родченкова NRK.

Кроме того, в письме информатора отмечается, что Зайцева входила в «список Дюшес». Она заранее сдала чистую мочу, чтобы её можно было заменить на грязную во время Игр. При этом были опасения, что подготовленного объёма чистой мочи Зайцевой может не хватить из-за большого количества проб, которые спортсменка сдавала во время соревнований.

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