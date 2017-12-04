Коукалова получила угрозы и оскорбления от российских болельщиков

В числе слов, которые были отправлены возмущёнными российскими болельщиками, выделяются «фашистка» и «русофобка». Ей посоветовали избегать подобных выпадов, заботиться о своём здоровье, ждать тёплого приёма в случае приезда в Россию, а также следить за сохранностью своих пробирок. Наиболее радикально настроенные россияне прислали Габриэле пожелания «поскорее сдохнуть».



«И на вас найдётся такой же Родченков, которому заплатят миллионы долларов, он придумает и напишет на вас компромат, а вы потом доказывайте, что не верблюды», — говорится в сообщении Елены Мелентьевой.



«Бумеранга никто не отменял! Зачем свою тупость демонстрировать всему миру! А ведь приезжала в Россию — и принимали тебя достойно! Жди ответочку в свой адрес!» — написала Ульяна Лаврушкина.



«На банке с твоими пробами тоже найдут царапины. Это будет доказательством. А пока побегай под нейтральным флагом», — отметил Andreas Kn.