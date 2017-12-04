Родченков рассказал норвежцам о допинг-программе в лыжах и биатлоне

Источник: РИА "Новости"

Отвечая, Родченков очертил круг лиц, которые были в курсе программы.

«Я говорил несколько раз с Александром Кравцовым о применении допинга в целом и «сочинском плане» в частности. Его водитель неоднократно перевозил сотрудников ФСБ, вскрывавших баночки с пробами в Московской лаборатории, до и после Сочи. Не помню, чтобы разговаривал лично с Еленой Вяльбе о Сочи, но она присутствовала при более раннем разговоре, в котором мы обсуждали использование фармакологии для лыжников. Допинг-программа была, ещё когда Вяльбе сама соревновалась, но не думаю, что она применяла допинг.

Также я был знаком с Сергеем Кущенко, вторым лицом в биатлоне на тот момент, который, конечно же, знал о допинг-программе. Основную связь с лыжниками осуществляла заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова.

Знал ли немец Вольфганг Пихлер, тренировавший биатлонисток? Вряд ли опытный наставник не удивился, увидев изменения в физической форме спортсменок, которые были частью допинг-программы. Но информации, что он знал, у меня нет, а догадки неуместны.

В целом допинг-программа при подготовке к Сочи-2014 была очень длительной и масштабной, впрочем, как и наши попытки её скрыть, — приводит слова Родченкова VG.