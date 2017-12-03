Фуркад победил. Шипулин просыпается?

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОМАХ

15-е место в индивидуальной гонке и 25-е в спринте — пожалуй, не совсем то, на что рассчитывали в Эстерсунде Антон Шипулин и его поклонники. В гонке преследования, любимой контактной дисциплине, лидеру сборной России удалось, наконец, проявить себя. На заключительном огневом рубеже ситуация сложилась так, что россиянин запросто мог претендовать на место в тройке — нужно было только не ошибиться. Но он все же промахнулся и финишировал восьмым в 23 секундах от серебряного призера — Якова Фака. Тем не менее, российскому биатлонисту удался рывок с 25-го на 8-е место. Хороший знак?

ЛИДЕР

В желтой лидерской майке из Эстерсунда на второй этап в Хохфильцен переезжает Мартен Фуркад. В воскресном пасьюте французу удалось, наконец, отпраздновать первую в сезоне победу. В индивидуалке он был третьим, уступив младшему Бе и соотечественнику Кантену Фийону Майе, а по ходу спринта с печалью в глазах наблюдал, как с первой строчки итогового протокола его потеснил старший из Бе — Тарьей. Гонку преследования Фуркад провел здорово — захватив лидерство после второй стрельбы, не отдал его никому и финишировал с огромным преимуществом.

СТРЕЛОК

Матвей Елисеев показал вторую скорость стрельбы, уступив только немцу Эрику Лессеру. Шипулин замкнул пятерку сильнейших по этому показателю. С точностью у россиян, правда, дела обстоят не лучшим образом. В гонке преследования россиянам вновь не удалось обойтись без промахов. Шипулин, Цветков и Гараничев ошиблись по два раза, Елисеев — четыре, Бабиков — пять, а Логинов — аж шесть. Старший тренер Рикко Гросс обещает, что его подопечные непременно будут прибавлять.

ХОД

Ногами вновь не было равных Йоханнесу Бе. Лучший из россиян — Александр Логинов, 18-й среди участников гонки, проиграл ему 48,5 секунд. Антон Шипулин — 52,1. Совсем не мало, надо сказать.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Словенец Яков Фак, пропустивший практически весь прошлый сезон из-за болезни, вернулся на подиум. В воскресной гонке преследования он финишировал вторым, хоть и проиграл Фуркаду-младшему 40 секунд. Для Фака это первое попадание в тройку сильнейших на этапе Кубка мира с марта 2015-го.

СКАЧОК

Героем дня стал норвежец Ларс Хельге Биркеланн, поднявшийся с 29-го места на 6-е. Его соотечественник Эмиль Хегле Свендсен за два дня в Эстерсунде оббил подиум со всех сторон — он был четвертым и в спринте, и в гонке преследования. Стабильность — это здорово, но едва ли такие результаты порадовали скандинава. Вообще же, норвежские мужчины, в активе которых две победы (и трое в цветах) в трех гонках, пока производят благоприятное впечатление. Отстает только Оле Эйнар Бьорндален. Его результаты — 18-е, 31-е и снова 18-е места.

ТРЕХЦВЕТНЫЕ