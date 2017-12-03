Фуркад победил. Шипулин просыпается?
В воскресной гонке преследования в Эстерсунде Мартен Фуркад одержал первую победу в сезоне. Антон Шипулин занял 8-е место.
В воскресной гонке преследования в Эстерсунде Мартен Фуркад одержал первую победу в сезоне. Антон Шипулин занял 8-е место.
ПРОМАХ
15-е место в индивидуальной гонке и 25-е в спринте — пожалуй, не совсем то, на что рассчитывали в Эстерсунде Антон Шипулин и его поклонники. В гонке преследования, любимой контактной дисциплине, лидеру сборной России удалось, наконец, проявить себя. На заключительном огневом рубеже ситуация сложилась так, что россиянин запросто мог претендовать на место в тройке — нужно было только не ошибиться. Но он все же промахнулся и финишировал восьмым в 23 секундах от серебряного призера — Якова Фака. Тем не менее, российскому биатлонисту удался рывок с 25-го на 8-е место. Хороший знак?
ЛИДЕР
В желтой лидерской майке из Эстерсунда на второй этап в Хохфильцен переезжает Мартен Фуркад. В воскресном пасьюте французу удалось, наконец, отпраздновать первую в сезоне победу. В индивидуалке он был третьим, уступив младшему Бе и соотечественнику Кантену Фийону Майе, а по ходу спринта с печалью в глазах наблюдал, как с первой строчки итогового протокола его потеснил старший из Бе — Тарьей. Гонку преследования Фуркад провел здорово — захватив лидерство после второй стрельбы, не отдал его никому и финишировал с огромным преимуществом.
СТРЕЛОК
Матвей Елисеев показал вторую скорость стрельбы, уступив только немцу Эрику Лессеру. Шипулин замкнул пятерку сильнейших по этому показателю. С точностью у россиян, правда, дела обстоят не лучшим образом. В гонке преследования россиянам вновь не удалось обойтись без промахов. Шипулин, Цветков и Гараничев ошиблись по два раза, Елисеев — четыре, Бабиков — пять, а Логинов — аж шесть. Старший тренер Рикко Гросс обещает, что его подопечные непременно будут прибавлять.
ХОД
Ногами вновь не было равных Йоханнесу Бе. Лучший из россиян — Александр Логинов, 18-й среди участников гонки, проиграл ему 48,5 секунд. Антон Шипулин — 52,1. Совсем не мало, надо сказать.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Словенец Яков Фак, пропустивший практически весь прошлый сезон
СКАЧОК
Героем дня стал норвежец Ларс Хельге Биркеланн, поднявшийся с 29-го места на 6-е. Его соотечественник Эмиль Хегле Свендсен за два дня в Эстерсунде оббил подиум со всех сторон — он был четвертым и в спринте, и в гонке преследования. Стабильность — это здорово, но едва ли такие результаты порадовали скандинава. Вообще же, норвежские мужчины, в активе которых две победы (и трое в цветах) в трех гонках, пока производят благоприятное впечатление. Отстает только Оле Эйнар Бьорндален. Его результаты — 18-е, 31-е и снова 18-е места.
ТРЕХЦВЕТНЫЕ
Пока один француз побеждает и возглавляет общий зачет Кубка мира, второй не отстает. Кантен Фийон Майе в Эстерсунде добыл серебро в индивидуалке и бронзу в гонке преследования. Как результат — закономерное второе место в тотале. А учитывая то, что желтую майку у женщин захватила Жюстин Бреза, биатлонная Франция должна быть довольна.
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|3.12.2017, 17:15
|Эстерсунд (Швеция)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|30.12,2
|2
|Яков Фак
|Словения
|+40,8
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+42,1
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+49,7
|5
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+50,2
|6
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+58,2
|7
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+01.03,2
|8
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.03,9
|9
|Симон Фуркад
|Франция
|+01.05,1
|10
|Эрик Лессер
|Германия
|+01.07,1