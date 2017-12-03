Мартен Фуркад: Ситуация непростая для сборной России, это печально

Источник: Reuters

По его словам, это очень печально.

— Как эта ситуация повлияла на вас?

— На меня особо не повлияло, я же не россиянин. Я буду выступать на Олимпиаде, кажется. Но, думаю, ситуация непростая для российской команды. И это печально, потому что они должны понимать уже до этого момента, как будет складываться сезон. Думаю, это важно для них.

— Как это все должно закончится — ваше мнение?