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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Ситуация непростая для сборной России, это печально

Французский биатлонист Мартен Фуркад, занявший первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прокомментировал ситуацию с «русским допингом», отметив, что она довольно сложная.

Источник: Reuters

По его словам, это очень печально.

— Как эта ситуация повлияла на вас?

— На меня особо не повлияло, я же не россиянин. Я буду выступать на Олимпиаде, кажется. Но, думаю, ситуация непростая для российской команды. И это печально, потому что они должны понимать уже до этого момента, как будет складываться сезон. Думаю, это важно для них.

— Как это все должно закончится — ваше мнение?

— Я не эксперт по этому вопросу. Все знают мою позицию против допинга, но также все знают мое мнение о честном спорте и о том, чтобы соревноваться с лучшими. (Елена СОБОЛЬ).

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