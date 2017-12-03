Антон Шипулин: Доклад Макларена удивил меня как рассказ из книжки

— Я считаю, что будет несправедливо, если чистым спортсменам не дадут шанс участвовать в Олимпийских играх, — отметил Шипулин. — Надеюсь, что будет правильное решение, потому что это цель всей нашей спортивной жизни. Конечно, мы каждый день об этом думаем, читаем новости, на нас идет определенное давление, с которым нелегко справляться.

— Я был в шоке, потому что я сам был в этой ситуации, и знаю точно, что ни мне, ни моему близкому спортивному окружению никто ничего не предлагал, ни каких-то запрещенных препаратов, ни каких-то подмен, о которых я уже потом читал. Мы сражались честно. Поэтому мне стало удивительно. На самом деле когда я читал уже переведенный доклад Макларена, я на это смотрел как на какой-то рассказ из книжки. (Елена СОБОЛЬ).