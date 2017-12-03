Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
10 стран с самой дешевой ипотекой
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Текущие события
Биатлон. Биатлон
17:15
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
15:15
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
29.11
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
30.11
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
1.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
Источник: Слуцкий покинет пост главного тренера «Халла»
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
7Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
7Гран-при Абу-Даби
18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Доклад Макларена удивил меня как рассказ из книжки

Лидер сборной России Антон Шипулин, занявший восьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прокомментировал ситуацию с допуском российской сборной на Олимпиаду-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

По его словам, «чистые» спортсмены не должны пострадать, а доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена показался ему выдумкой.

— Я считаю, что будет несправедливо, если чистым спортсменам не дадут шанс участвовать в Олимпийских играх, — отметил Шипулин. — Надеюсь, что будет правильное решение, потому что это цель всей нашей спортивной жизни. Конечно, мы каждый день об этом думаем, читаем новости, на нас идет определенное давление, с которым нелегко справляться.

— Как вы отреагировали на то, когда первый раз услышали историю по поводу допинг-скандала в Сочи?

— Я был в шоке, потому что я сам был в этой ситуации, и знаю точно, что ни мне, ни моему близкому спортивному окружению никто ничего не предлагал, ни каких-то запрещенных препаратов, ни каких-то подмен, о которых я уже потом читал. Мы сражались честно. Поэтому мне стало удивительно. На самом деле когда я читал уже переведенный доклад Макларена, я на это смотрел как на какой-то рассказ из книжки. (Елена СОБОЛЬ).

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Фак Я.
Словения
3.
Фийон Майе К.
Франция
3.12.2017, 17:15 Эстерсунд (Швеция) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 30.12,2
2 Яков Фак Словения +40,8
3 Кантен Фийон Майе Франция +42,1
4 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +49,7
5 Фредрик Линдстрем Швеция +50,2
6 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +58,2
7 Юлиан Эберхард Австрия +01.03,2
8 Антон ШИПУЛИН Россия +01.03,9
9 Симон Фуркад Франция +01.05,1
10 Эрик Лессер Германия +01.07,1
Смотреть полные результаты гонки

Лопырева обратилась к болельщикам сборной Ирана
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
Источник: Слуцкий покинет пост главного тренера «Халла»
«Краснодар» победил «Ахмат», отыгравшись со счета 0:2
Зайцева: Сама никуда не повезу медаль
«Он летит, как поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь