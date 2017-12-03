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18:55 (мск), источник: БЕЛТА

Состав мужской сборной Беларуси по биатлону на второй этап КМ будет изменен

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав мужской сборной Беларуси по биатлону на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене будет изменен. Об этом рассказал старший тренер мужской команды Василий Большаков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«При определении квартета спортсменов на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, тренерский штаб строго придерживается соблюдения спортивного принципа. На Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них компанию Роману Елетнову и Максиму Воробью составят Александр Дорожко и Виктор Кривко, выполнившие условия для повышения их соревновательного статуса», — рассказал Василий Большаков.

В Эстерсунде на первом этапе Кубка мира Беларусь представили Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Максим Воробей.

Второй этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 8 по 10 декабря. В программе соревнований у мужчин спринт на 10 км (8 декабря), гонка преследования (9 декабря) и эстафета (10 декабря).

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