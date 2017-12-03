Состав мужской сборной Беларуси по биатлону на второй этап КМ будет изменен

«При определении квартета спортсменов на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, тренерский штаб строго придерживается соблюдения спортивного принципа. На Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них компанию Роману Елетнову и Максиму Воробью составят Александр Дорожко и Виктор Кривко, выполнившие условия для повышения их соревновательного статуса», — рассказал Василий Большаков.
В Эстерсунде на первом этапе Кубка мира Беларусь представили Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Максим Воробей.
Второй этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 8 по 10 декабря. В программе соревнований у мужчин спринт на 10 км (8 декабря), гонка преследования (9 декабря) и эстафета (10 декабря).