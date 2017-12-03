Состав мужской сборной Беларуси по биатлону на второй этап КМ будет изменен

Источник: РИА "Новости"

«При определении квартета спортсменов на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, тренерский штаб строго придерживается соблюдения спортивного принципа. На Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них компанию Роману Елетнову и Максиму Воробью составят Александр Дорожко и Виктор Кривко, выполнившие условия для повышения их соревновательного статуса», — рассказал Василий Большаков.

В Эстерсунде на первом этапе Кубка мира Беларусь представили Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Максим Воробей.