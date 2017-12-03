Зайцева: Сама никуда не повезу медаль, и, думаю, никто за ней не приедет

Источник: РИА "Новости"

«Все действия международных федераций говорят о том, что они руководствуются не своими решениями, а решениями МОК. Если бы они были уверены в своих действиях, то либо разрешили раз и навсегда, либо запретили так же. За счёт этого они просто страну обижают и уничтожают.

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На слушаниях присутствовала Николь Рёш из Международного союза биатлонистов. Я чувствовала некоторую поддержку. В 2009 году, когда у нас был допинговый скандал, я, по-моему, всем показала своё отношение к данной ситуации, и ко мне никогда никаких претензий с их стороны не было. Получается, они пляшут под чужую дудку, это видно.

Я сама не буду никуда везти медаль или отправлять. Если хотят, пусть приезжают, а там посмотрим. Вопрос, позволю ли я им зайти к себе домой, это моя частная территория. Но я думаю, что никто не приедет за медалью.