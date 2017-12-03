Надежда Скардино идет третьей в общем зачете Кубка мира после первого этапа

Надежда Скардино идет третьей в общем зачете Кубка мира после первого этапа

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) завершился первый этап Кубка мира у женщин. Надежда Скардино по его итога оказалась на третьем месте, Дарья Домрачева — на 33-м.