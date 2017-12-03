Надежда Скардино идет третьей в общем зачете Кубка мира после первого этапа
Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) завершился первый этап Кубка мира у женщин. Надежда Скардино по его итога оказалась на третьем месте, Дарья Домрачева — на 33-м.
Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) завершился первый этап Кубка мира у женщин. Надежда Скардино по его итога оказалась на третьем месте, Дарья Домрачева — на 33-м.
Лучшие результаты белорусок (попадания в топ 20): 1-е место Надежды Скардино в индивидуальной гонке, 6-е место Надежды Скардино в гонке преследования, 12-е место Надежды Скардино в спринте, 14-е место Дарьи Домрачевой в индивидуальной гонке.
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КМ (женщины)
1. Ж. Бреза (Франция) 142
2. Д. Херрманн (Германия) 138
3. Н. СКАРДИНО (Беларусь) 127
4. С. Солемдаль (Норвегия) 119
5. Ю. Джима (Украина) 116
6. М. Олсбю (Норвегия) 115
7. К. Мякяряйнен (Финлдяндия) 104
8. Л. Витоцци (Италия) 103
9. Вал. Семеренко (Украина) 87
10. В. Виткова (Чехия) 84
…33. Д. ДОМРАЧЕВА 27
…39. И. КРИВКО 22
…52. Н. ПИСАРЕВА 8.