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17:31 (мск), источник: ТАСС

Глава Союза биатлонистов России готов подать в суд на Родченкова за клевету

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов готов подать в суд на бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за клевету. Об этом Кравцов рассказал ТАСС.

Ранее Родченков в интервью The New York Times заявил, что Кравцов был вовлечен в процесс подмены допинг-проб российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Кроме того, Родченков заявил, что неоднократно разговаривал с Кравцовым относительно допинга на Играх-2014. Также бывший глава московской антидопинговой лаборатории отмечал, что сотрудники ФСБ использовали служебную машину Кравцова для поездок в лабораторию.

«Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу», — заявил Кравцов.

Вместе с тем он подчеркнул, что на Олимпиаде в Сочи у него не было служебного автомобиля и личного водителя.

Родченков является главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требует признать выводы своей независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном о том, что в России с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне существовала система укрывательства спортсменов, употребляющих допинг.

После публикации первой части доклада Макларена в июле 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии WADA. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. На основании выводов комиссии Освальда на данный момент аннулированы результаты 25 российских спортсменов с Игр-2014, сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады в Сочи.

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