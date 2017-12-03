Глава Союза биатлонистов России готов подать в суд на Родченкова за клевету

Ранее Родченков в интервью The New York Times заявил, что Кравцов был вовлечен в процесс подмены допинг-проб российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Кроме того, Родченков заявил, что неоднократно разговаривал с Кравцовым относительно допинга на Играх-2014. Также бывший глава московской антидопинговой лаборатории отмечал, что сотрудники ФСБ использовали служебную машину Кравцова для поездок в лабораторию.

«Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу», — заявил Кравцов.

Вместе с тем он подчеркнул, что на Олимпиаде в Сочи у него не было служебного автомобиля и личного водителя.

Родченков является главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требует признать выводы своей независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном о том, что в России с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне существовала система укрывательства спортсменов, употребляющих допинг.