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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите

Наконец-то женская сборная России почти попала в десятку. Есть динамика, есть резерв, в Хохфильцене всё будет хорошо. Особенно — в эстафете.

Источник: РИА "Новости"

Никуда не вылетаем

«За кого вы будете болеть… после вылета наших», — шутка про чемпионат мира по футболу — 2018, да и вообще про любой чемпионат мира по футболу, в женском биатлоне пока неактуальна. Особенно неактуальной она была перед стартом гонки преследования первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Наши никуда не вылетали, были представлены в стартовом листе целой пятёркой, но болеть за них смысла не было.

27 месть и 76 секунд отставания от лидера у лучшей российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт — как тут болеть? Немножко переживать, немножко радоваться отыгрышу определённого числа позиций, немножко поддерживать и чуть-чуть надеяться на светлое будущее — это да. Но никаких болезней. Помимо Юрловой в гонку преследования квалифицировались Акимова, Сливко, Виролайнен и Миронова — в общем, все, кто бежал спринт.

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Неплохо, но мало

Немка Денизе Херманн, удивительным образом выигравшая спринт, теперь должна была показать себя в быстрой гонке с четырьмя огневыми рубежами. Мякяряйнен и прочий биатлонный бомонд — доказать, что случайно попавшая девять раз лыжница обязана знать своё место. Первый круг немка прошла чуть быстрее преследовательниц, стреляла точно и сохранила преимущество в 18 секунд. Теперь — над итальянкой Витоцци.

Уверенная стрельба Юрловой помогла ей отыграть 8 секунд и 10 позиций. Акимова и Сливко тоже стреляли точно и тоже переместились вверх по таблице гонки. Всё это было неплохо, но пока мало.

Возвращение на места свои

А Мякяряйнен на дистанции кинулась в погоню за Херманн. Отсечка 2,8 км показали почти 10 секунд отыгрыша финской спортсменки, однако спустя 800 метров немка забрала назад 3 секунды. Россиянки предсказуемо отставали, но тут мы ничего хорошего и не ждали. Нужно было чисто и быстро стрелять.

На рубеже Херманн имела 20 секунд преимущества над Олсбу, Мякяряйнен и Браза. И снова стреляла идеально, тогда как из трио её преследовательниц лишь француженка справилась с нервами. Олсбу отправилась на штрафной круг, Мякяряйнен — на два. На два круга отправилась и Юрлова, а после возвращения на дистанцию оказалась на 26 месте. Только отставание теперь составляло 2 минуты. Зато Акимова и Сливко переместились в топ-20. Их отставания тоже увеличились, но ведь мы, в конце концов, в гонках преследования боремся за отыгрыш мест, а не за секунды. И вот отыгрыш как раз был на лицо.

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Четвёртый лишний

Конечно, Херманн не могла палить без промаха на всех рубежах. Первая же «стойка» её подкараулила и отправила на два штрафных круга. Оттуда немка выбралась второй и наблюдала спину Браза в 11 секундах от себя. И сразу за Херманн катили Олсбу и Вирер. Эта четвёрка должна была разыграть золото, да и все медали, наверное.

Ну и да, третий огневой рубеж вновь сделал лучшей из наших Юрлову, но теперь она была 20-й. Акимова и Сливко допустили промахи, и выпали из первой двадцатки.

Два дубля и снятое проклятие

Минус Олсбу, минус Вирер. И Браза с Херманн в борьбе за золото. Хотя какая борьба — немка за считанные метры отыграла пять секунд, вырвалась вперёд и убежала от француженки, как от стоячей. За 1,2 км до финиша её преимущество составляло уже 12 секунд, и Браза окончательно смирилась с серебром. Его у неё отобрать не мог никто, впрочем, как и бронзу у Марты Олсбу. В этой последовательности они и финишировали, зафиксировав золотой дубль Херманн и серебряный — Браза.

Но Юрлова, Юрлова! Четвёртый рубеж она прошла чисто, покинула стрельбище 13-й, и сразу включилась в борьбу за десятку. За километр до финиша она отыграла два места, но на большее Катю не хватило. Проклятие 27-го места было снято, Россия впервые в сезоне почти попала в топ-10. А если бы не два промаха, а хотя бы один?

Больше радоваться было нечему. Акимова — в конце третьего десятка, Сливко — в середине четвёртого. Ах да, у нас же ещё бежали Миронова и Виролайнен. 43 и 56 места.

В Хохфильцене всё будет по-другому. Нам обещали.

Андрей Иванов

1.
Херманн Д.
Германия
2.
Бреза Ж.
Франция
3.
Ольсбу М.
Норвегия
3.12.2017, 15:15 Эстерсунд (Швеция) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дениза Херманн Германия 30.02,7
2 Жюстин Бреза Франция +25,8
3 Марта Ольсбу Норвегия +48,0
4 Лиза Виттоцци Италия +01.09,1
5 Марен Хаммершмидт Германия +01.16,8
6 Надежда Скардино Беларусь +01.19,6
7 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.28,9
8 Ванесса Хинц Германия +01.29,1
9 Елена Пидгрушная Украина +01.40,0
10 Галина Вишневская Казахстан +01.41,8
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