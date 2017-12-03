Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите

Источник: РИА "Новости"

Никуда не вылетаем

«За кого вы будете болеть… после вылета наших», — шутка про чемпионат мира по футболу — 2018, да и вообще про любой чемпионат мира по футболу, в женском биатлоне пока неактуальна. Особенно неактуальной она была перед стартом гонки преследования первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Наши никуда не вылетали, были представлены в стартовом листе целой пятёркой, но болеть за них смысла не было.

27 месть и 76 секунд отставания от лидера у лучшей российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт — как тут болеть? Немножко переживать, немножко радоваться отыгрышу определённого числа позиций, немножко поддерживать и чуть-чуть надеяться на светлое будущее — это да. Но никаких болезней. Помимо Юрловой в гонку преследования квалифицировались Акимова, Сливко, Виролайнен и Миронова — в общем, все, кто бежал спринт.

Неплохо, но мало

Немка Денизе Херманн, удивительным образом выигравшая спринт, теперь должна была показать себя в быстрой гонке с четырьмя огневыми рубежами. Мякяряйнен и прочий биатлонный бомонд — доказать, что случайно попавшая девять раз лыжница обязана знать своё место. Первый круг немка прошла чуть быстрее преследовательниц, стреляла точно и сохранила преимущество в 18 секунд. Теперь — над итальянкой Витоцци.

Уверенная стрельба Юрловой помогла ей отыграть 8 секунд и 10 позиций. Акимова и Сливко тоже стреляли точно и тоже переместились вверх по таблице гонки. Всё это было неплохо, но пока мало.

Возвращение на места свои

А Мякяряйнен на дистанции кинулась в погоню за Херманн. Отсечка 2,8 км показали почти 10 секунд отыгрыша финской спортсменки, однако спустя 800 метров немка забрала назад 3 секунды. Россиянки предсказуемо отставали, но тут мы ничего хорошего и не ждали. Нужно было чисто и быстро стрелять.



На рубеже Херманн имела 20 секунд преимущества над Олсбу, Мякяряйнен и Браза. И снова стреляла идеально, тогда как из трио её преследовательниц лишь француженка справилась с нервами. Олсбу отправилась на штрафной круг, Мякяряйнен — на два. На два круга отправилась и Юрлова, а после возвращения на дистанцию оказалась на 26 месте. Только отставание теперь составляло 2 минуты. Зато Акимова и Сливко переместились в топ-20. Их отставания тоже увеличились, но ведь мы, в конце концов, в гонках преследования боремся за отыгрыш мест, а не за секунды. И вот отыгрыш как раз был на лицо.

Четвёртый лишний

Конечно, Херманн не могла палить без промаха на всех рубежах. Первая же «стойка» её подкараулила и отправила на два штрафных круга. Оттуда немка выбралась второй и наблюдала спину Браза в 11 секундах от себя. И сразу за Херманн катили Олсбу и Вирер. Эта четвёрка должна была разыграть золото, да и все медали, наверное.



Ну и да, третий огневой рубеж вновь сделал лучшей из наших Юрлову, но теперь она была 20-й. Акимова и Сливко допустили промахи, и выпали из первой двадцатки.

Два дубля и снятое проклятие

Минус Олсбу, минус Вирер. И Браза с Херманн в борьбе за золото. Хотя какая борьба — немка за считанные метры отыграла пять секунд, вырвалась вперёд и убежала от француженки, как от стоячей. За 1,2 км до финиша её преимущество составляло уже 12 секунд, и Браза окончательно смирилась с серебром. Его у неё отобрать не мог никто, впрочем, как и бронзу у Марты Олсбу. В этой последовательности они и финишировали, зафиксировав золотой дубль Херманн и серебряный — Браза.



Но Юрлова, Юрлова! Четвёртый рубеж она прошла чисто, покинула стрельбище 13-й, и сразу включилась в борьбу за десятку. За километр до финиша она отыграла два места, но на большее Катю не хватило. Проклятие 27-го места было снято, Россия впервые в сезоне почти попала в топ-10. А если бы не два промаха, а хотя бы один?



Больше радоваться было нечему. Акимова — в конце третьего десятка, Сливко — в середине четвёртого. Ах да, у нас же ещё бежали Миронова и Виролайнен. 43 и 56 места.



В Хохфильцене всё будет по-другому. Нам обещали.