Отстраненная от Олимпиады биатлонистка Зайцева раскритиковала Родченкова

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка призвала обратиться за разъяснениями к информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову: «Если Родченков писал, что мы меняли мочу на чистую, он же должен был знать, как мы вскрывали банки. Тогда пусть это спрашивают у него, а не находят каких-то экспертов, которые решают: вскрывали банки или нет».

Читайте также Зайцеву наказали. Биатлонный мир промолчал

Зайцева отметила, что у стороны обвинения есть видео со вскрытием допинг-проб. «Я хотела участвовать в процессе, поэтому спросила, почему они перевернули банку во время вскрытия, ведь там есть содержимое», — добавила она.

МОК 1 декабря пожизненно отстранил биатлонистку от участия в Олимпийских играх. Причиной стало нарушение антидопинговых правил.