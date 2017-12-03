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13:08 (мск), источник: Газета.Ру

Глава СБР Кравцов: Отношения с Родченковым были нормальные, но однажды он солгал

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил бывшего замминистра спорта России Юрия Нагорных в попытке заставить его менять пробы иностранных спортсменов на «грязные» в ходе Олимпийских игр в Сочи-2014. Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов между тем опроверг заявления Родченкова об участии этого чиновника в подлоге.

Источник: Газета.Ру

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, ныне осведомитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил экс-заместителя министра спорта России Юрия Нагорных в требовании производить подлог допинг-проб во время Олимпийских игр-2014 в Сочи. По словам химика, чиновник пытался добиться подмены «чистой» пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко на «грязную». Если верить Родченкову, россияне всеми силами пытались нейтрализовать представителей Украины.

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«Нагорных был особенно обеспокоен украинскими биатлонистками, которые являлись главными конкурентками для российской команды в сочинской эстафете, — рассказал ученый в интервью американскому изданию The New York Times. — Я не мог сделать это с невиновным спортсменом. За время моей работы я менял положительные пробы на чистые, но не наоборот.

В беседе по видеомессенджеру с неизвестным, запись которой была показана 2 декабря на телеканале НТВ, Родченков признался, что ему доводилось проводить подобные манипуляции с пробами, но, как правило, он менял «грязные» анализы на «чистые».

Я сделаю так, что у тебя из 20 тыс. проб будет одна положительная, — грозился он анониму. — И я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет.

Родченков родился 24 октября 1958 года в Москве. Его мать работала врачом в Кремлевской больнице (нынешней Центральной клинической больницы) и хорошо знала фармакологию. В школе Григорий Родченков отлично учился, параллельно занимался легкой атлетикой, стал чемпионом Москвы в беге на 5000 метров. В 1982 году окончил химический факультет МГУ специальности «химическая кинетика и катализ». Во время учебы входил в состав сборной МГУ, выполнил норматив мастера спорта по легкой атлетике.

С 1985 по 1994 год работал в Московском антидопинговом центре. В качестве сотрудника этой организации Родченков трудился на Играх доброй воли в Москве-1986, где определил содержание метаболитов станозолола в пробе победителя в беге на 100 метров канадского спринтера Бена Джонсона.

Кроме него, на состязаниях было 14 положительных проб, в том числе у атлетов из ГДР. Через два года Джонсон попался на Олимпиаде в Сеуле.

В 1988 году Родченков был в составе советской делегации на Олимпиаде в Сеуле. В 1990-м защитил кандидатскую диссертацию.

После кризиса 1998 года Родченков трудился в антидопинговом центре Калгари, затем вернулся на родину. В 2005-м стал исполняющим обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр», а 6 июля 2006-го решением специальной комиссии Федерального агентства по физкультуре и спорту РФ (Росспорт) был назначен директором этой организации.

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Нагорных родился 13 октября 1971 года Ижевске. В 1995-м окончил Тульский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура и спорт». С мая 2005 года работал в должности первого заместителя председателя Комитета физической культуры и спорта Москвы, с августа 2007-го — первый заместитель руководителя столичного Департамента физкультуры и спорта.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», Благодарностью Правительства Российской Федерации.

Вершиной карьеры чиновника для Нагорных стало назначение на должность заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики России 4 февраля 2010 года.

В ведомстве он курировал зимние виды спорта, отвечал за подготовку сборных к Олимпиаде и успешное выступление там. Считался одним из наиболее перспективных руководителей страны данного профиля.

18 июля 2016 года Нагорных был временно отстранен от занимаемой должности на фоне масштабного скандала вокруг допинговых злоупотреблений в российском спорте. 20 октября он был уже официально освобожден со своего поста, соответствующий приказ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Нагорных написал заявление об увольнении «по собственному желанию».

Как считают во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), Нагорных стоял за подменой допинг-проб в течение Игр-2014. А тогдашний министр спорта Виталий Мутко, по данным агентства, знал о действующей допинговой системе.

Любопытно, что одна из самых результативных тренеров России по фигурному катанию Нина Мозер в те же дни в интервью «Р-Спорту» очень положительно охарактеризовала отставленного замминистра.

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«В 2010 году он поверил в меня, в человека, известного лишь по работе с юниорами, — рассказала она. —.

Доверил и дал возможность работать на более высоком уровне. Этот человек для меня — образец порядочности и профессиональных знаний.

За последний год имя Нагорных не мелькало в прессе, соответствующих упоминаний не обнаруживается в поисковых системах в интернете. Чем сегодня занимается скандальный чиновник, неизвестно.

Родченков также обвинил президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова в подмене допинг-проб в Сочи.

«В разное время я говорил с Кравцовым об использовании препаратов, повышающих эффективность, в целом и о махинациях на Играх в Сочи в частности», — подчеркнул химик.

Экс-глава антидопинговой лаборатории утверждает, что личный автомобиль Кравцова использовался для перевозки чистых проб российских спортсменов в Сочи.

Сам Кравцов сначала не стал отвечать на заявления Родченкова.

«Зачем комментировать безосновательные высказывания больного человека? — сказал он “Интерфаксу”. — Приятно, конечно, что он, по-видимому, помнит всех участников ОИ в Сочи. Осталось только вспомнить хаускиперов, которые убирали олимпийскую деревню».

Вместе с тем он не подтвердил наличие у него личного автомобиля с персональным водителем во время ОИ:

«Это не предусмотрено статусом ОИ, как и все сборные, мы передвигались на выделенной нам машине».

В разговоре с «СЭ» Кравцов выразил недоумение по поводу того, что Родченков молчал два года и лишь сейчас начал говорить.

«За отсутствием возможности получить конкретную оплату, он придумывает все новых и новых персонажей, — считает руководитель СБР. — Например, в Сочи я вообще с ним не мог общаться. Он сидел в лаборатории за забором, а моя аккредитация не позволяла туда пройти.

Что касается наших якобы разговоров, это просто огульные обвинения. Пусть докажет, что когда-то с Кравцовым что-то обсуждал.

Есть у него хоть какие-то доказательства?

Мое мнение, что он просто пытается сейчас наполнить информационное поле новыми фактами. Но действительности они не соответствуют.

Отношения у нас были нормальные. Однажды, правда, я его уличил во лжи. Он пытался несправедливо обвинить в употреблении допинга одного из спортсменов.

Потом выяснилось, что этого спортсмена в принципе не было в том месте, где по версии Родченкова он сдал положительную пробу. После этого случая наши отношения стали довольно формальными. Помните, во время одного из футбольных чемпионатов мира был такой осьминог Пауль? Родченков мне сейчас очень его напомнил.

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