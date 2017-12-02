Фуркад: Расстроен, потому что долгое время верил в победу
Француз Мартен Фуркад, проигравший 7 десятых секунды норвежцу Тарьею Бё в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), прокомментировал своё выступление.
Француз Мартен Фуркад, проигравший 7 десятых секунды норвежцу Тарьею Бё в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), прокомментировал своё выступление.
«Расстроен, потому что долгое время верил в победу и не ожидал, что Тарьей обойдёт меня. Увидел это на большом экране. Но рад, что спустя четыре года он вернулся на вершину подиума. Могу винить только себя, что не идеально стрелял и не сделал всё для победы. У меня был промах влево. В индивидуальной гонке тренеры были довольны моей скорострельностью, но сейчас я допустил ошибку.
Дождь не сильно помешал, мы соревновались в неплохих условиях, на быстрой трассе. Я не раз проигрывал меньше одной секунды и не буду плакать