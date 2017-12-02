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20:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Фуркад: Расстроен, потому что долгое время верил в победу

Француз Мартен Фуркад, проигравший 7 десятых секунды норвежцу Тарьею Бё в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), прокомментировал своё выступление.

Источник: РИА "Новости"

«Расстроен, потому что долгое время верил в победу и не ожидал, что Тарьей обойдёт меня. Увидел это на большом экране. Но рад, что спустя четыре года он вернулся на вершину подиума. Могу винить только себя, что не идеально стрелял и не сделал всё для победы. У меня был промах влево. В индивидуальной гонке тренеры были довольны моей скорострельностью, но сейчас я допустил ошибку.

Дождь не сильно помешал, мы соревновались в неплохих условиях, на быстрой трассе. Я не раз проигрывал меньше одной секунды и не буду плакать из-за этого. Завтра будет интересная гонка. 30 спортсменов стартуют в одной минуте, и Тарьею будет трудно удержать лидерство. Может быть, стоит более тщательно работать на огневом рубеже», — передаёт слова Фуркада специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

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